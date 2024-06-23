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40噸有機土免費發放 天普市推進廚餘再利用

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
工作人員協助民眾領取堆肥，確保整個過程井然有序。（記者張庭瑜/攝影）
工作人員協助民眾領取堆肥，確保整個過程井然有序。（記者張庭瑜/攝影）

雅潔環保回收公司（Athens Services）與天普市政府（Temple City）攜手，22日上午在Live Oak公園戴恩斯路（Daines Dr）停車場舉辦免費堆肥發放活動，吸引大量居民參與。

活動現場，居民們早早排起長龍，有人帶著自家塑膠桶、垃圾桶，有人開著皮卡車來裝堆肥。活動還未開始，停車場已有超過20輛車在排隊，十分熱鬧。雅潔環保公司的員工和天普市公共工程部門的工作人員，在現場幫助民眾登記和領取堆肥，以確保活動有序進行。

雅潔環保回收公司政務主任鄭涵娉表示，根據加州1383號法案，所有加州居民需將廚餘放入綠色廢物桶中分類處理。這次活動的目的是將居民的廚餘轉化為有機土，免費發放給天普市的居民，推動廚餘回收再利用。

每年，雅潔環保回收公司都會與天普市政府合作舉辦兩次堆肥發放活動。本次活動共提供40噸有機土，領取者需出示有效身份證件或住址證明（如帳單）。活動採取自助領取方式，居民需自備鏟子、手推車和容器，不允許使用塑料袋裝堆肥。雅潔環保回收公司還在現場安排了挖土機整理化肥山，方便協助居民領取。

雅潔環保回收公司表示，該公司的員工，包括每天在天普市街道上工作的卡車司機，都積極參與了此次活動。他們不僅是活動的組織者，還自願在現場提供服務，與天普市公共工程部的員工一起確保活動順利進行。

雅潔環保回收公司每年在其服務的33個城市都會定期舉辦此類活動，這些活動旨在推廣廚餘回收再利用，鼓勵居民參與環保行動。

雅捷環保回收公司出動挖土機，協助整理堆肥，方便民眾更快捷地領取。（記者張庭瑜/攝...
雅捷環保回收公司出動挖土機，協助整理堆肥，方便民眾更快捷地領取。（記者張庭瑜/攝影）
活動當天，民眾一早就排起長隊等候領取堆肥。（記者張庭瑜/攝影）
活動當天，民眾一早就排起長隊等候領取堆肥。（記者張庭瑜/攝影）
鄭涵娉（左）表示，雅捷環保回收公司非常重視社區的環保意識，希望通過這樣的活動推動...
鄭涵娉（左）表示，雅捷環保回收公司非常重視社區的環保意識，希望通過這樣的活動推動更多居民參與廚餘回收，將廚餘轉化為有機土壤，促進資源的循環利用。（記者張庭瑜/攝影）

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