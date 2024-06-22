710延長線60畝徵地歸還 重建案巴沙迪那群策群力

參與民眾還分桌討論和製作互動模型，氣氛相當熱烈。（記者張宏／攝影）

巴沙迪那（Pasadena）22日在勝利公園（Victory Park）舉辦首屆SR-710重新連接巴沙迪那計畫的社區開放日活動，現場近百人參與。工作人員現場答問，並向參與民眾介紹該計畫總體規劃流程，同時民眾也對該計畫提出各種建議和設想。

SR-710重新連接巴沙迪那計畫區域位於Union街北面，Columbia街南面，St. John道西面和Pasadena道東面，這塊高速公路未完工部分佔地60英畝。這裡曾經是4000多名居民的家園，主要來自低收入 和少數族裔社區，多年前加州 交通局使用徵用權清理這塊土地以建造高速公路，但該計劃並未實現。2022年，這片土地交還給巴沙迪那，城市因此致力於將該地區重新開發為「更具包容性和永續性的環境」。

現場擺放多個展示板介紹SR-710重新連接巴沙迪那計畫細節和進度，民眾可投票 選擇理想社區的要素和對計畫區域的訴求，其中人們對可負擔住房、城市綠化和長者中心關注度比較高。參與民眾還分桌討論和製作互動模型，氣氛相當熱烈，多數民眾都希望市府能打造一個更為便民的SR-710項目。

一位出席者表示，她覺得這是一個面對面表達訴求和交流的好機會，原先這個區域居住地和商業區被高速公路分開，給當地居民日常生活帶來不便，尤其是西邊的交流道區域對於步行者來說要走路很遠且不安全，希望新的規劃能將綠色空間和生活便利性，尤其是那些無法開車長者的便利性考慮進去。