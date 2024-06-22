我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加大學生刺死偷車賊 洛檢認正當防衛不起訴

法拉盛韓裔夫婦家中進賊 疑因門口未裝監控被盯上

南加大學生刺死偷車賊 洛檢認正當防衛不起訴

編譯胡立宗／即時報導
南加大學生Ivan Gallegos刺死偷車賊，洛杉磯檢方認正當防衛不起訴。（KTLA）
南加大學生Ivan Gallegos刺死偷車賊，洛杉磯檢方認正當防衛不起訴。（KTLA）

南加大19歲學生Ivan Gallegos據稱在阻止另一男子偷車時失手殺人，洛杉磯縣檢察長辦公室20日宣布，檢視各項證據後，決定對該學生不予起訴，原被羈押的Ivan Gallegos已在同日中午獲釋。

事件發生在南加大校區北方的學生活動區域希臘街（Greek Row），也就是West 28th Street一帶。17日晚間8時許，據稱27歲的Xavier Cerf正在700街區偷竊車內財物，Ivan Gallegos一行三人發現並阻止他。

洛市警局紀錄顯示，同行兩人表示，Ivan Gallegos上前理論，但Xavier Cerf宣稱他有槍。扭打過程中，Ivan Gallegos多次刺中Xavier Cerf，後者這才負傷離開現場，最後在一條巷子裡因為失血過多而死。

同行兩人在警方現場訊問後已經獲釋，其他目擊學生則稱，一個兄弟會會館附近有一灘血，應是Xavier Cerf所留。警方最後以殺人罪嫌逮捕Ivan Gallegos。

洛縣檢察長賈斯康（George Gascón）的聲明表示，經仔細衡量各種現有證據後，檢方決定不對南加大學生Ivan Gallegos提起任何告訴，因為檢方相信他的行為出自於對自身安全與周遭他人的實際擔憂。

南加大附近的希臘街是學生會所與公寓的聚集地，經常舉辦各類活動，新冠疫情期間曾被下令禁止在此地舉行派對活動。此處偶有傳出刑事案件，但學生在Reddit平台表示，治安並不算壞。

案發地的West 28th Street 700街區。（取自Google街景）
案發地的West 28th Street 700街區。（取自Google街景）

南加大 兄弟會 疫情

上一則

道奇球場「星宇日」 郭泓志開球張國煒現身

下一則

710延長線60畝徵地歸還 重建案巴沙迪那群策群力

延伸閱讀

南加大19歲榮譽生 捅死遊民被捕 保釋金200萬

南加大19歲榮譽生 捅死遊民被捕 保釋金200萬
南加大19歲優等生 捅死路邊砸車遊民男

南加大19歲優等生 捅死路邊砸車遊民男
南加大:孕期跨年 自付醫療費增逾千元

南加大:孕期跨年 自付醫療費增逾千元
南加大：女性孕期跨年 自付醫療費增加逾千元

南加大：女性孕期跨年 自付醫療費增加逾千元
南加大畢業禮演講被擋 她易地開講獲起立鼓掌

南加大畢業禮演講被擋 她易地開講獲起立鼓掌
被取消南加大主場演講 她在工程學院畢業禮獲起立鼓掌

被取消南加大主場演講 她在工程學院畢業禮獲起立鼓掌

熱門新聞

犯罪集團向C女士提供的「中方文件」。（C女士提供）

七旬華女博士被詐 痛失340萬還欠債

2024-06-17 02:20
德梅洛(Marcia DeMello)在拉金塔市的陽光園租了一棟有三間臥室的新屋。（攝影:Gina Ferazzi／洛杉磯時報）

美國夢變了 只租屋不買房受青睞

2024-06-20 00:50
如今詐騙手段層出不窮，防不勝防，一通來自「銀行」的電話讓華人女護士5萬元沒了。（本報系資料照片）

華女接「銀行」來電 10分鐘後帳戶被鎖 5萬元沒了

2024-06-15 02:20
不要回撥任何陌生號碼，除非來電者表明自己身分。（本報檔案照片）

接到這幾種電話 可能是詐騙

2024-06-15 02:19
美國護照。(美聯社)

華二代返中 持美國護照被要求辦旅行證

2024-06-22 02:20
學生們穿著畢業禮服，黃仁勳站在中間，大家都面帶笑容，一同合影，場面溫馨。（黃建穎同學提供）

黃仁勳會加州理工台灣留學生 提出好問題是重要能力

2024-06-14 20:46

超人氣

更多 >
凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高

凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高
銀行存款遭盜領 華人訴苦：找了律師求償也沒用

銀行存款遭盜領 華人訴苦：找了律師求償也沒用
華二代返中 持美國護照被要求辦旅行證

華二代返中 持美國護照被要求辦旅行證
大陸天后、男神「王對王」 意外引發逾億閱讀量

大陸天后、男神「王對王」 意外引發逾億閱讀量
麥當勞推5元餐 速食降價戰開打 漢堡王、溫蒂、星巴克紛跟進

麥當勞推5元餐 速食降價戰開打 漢堡王、溫蒂、星巴克紛跟進