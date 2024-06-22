道奇球場「星宇日」 郭泓志開球張國煒現身

星宇航空創辦人兼現任董事長張國煒（左）和曾效力於道奇隊的郭泓志合影。（星宇航空提供）

星宇航空21日首度在洛杉磯道奇 球場舉辦「星宇日」，當晚是道奇隊迎戰天使隊的「高速公路大戰」例行賽，在前道奇隊球星郭泓志開球後熱閙展開。從球場攤位到場中的機票抽獎、賽後的無人機燈光秀都充滿星宇航空元素，展現出與道奇隊的緊密合作。

星宇航空邀請曾效力於道奇隊的郭泓志擔任開球嘉賓，郭泓志為首位在大聯盟擊出全壘打，且至今唯一一位入選大聯盟明星賽的台灣選手，現場許多資深球迷都對於郭泓志的現身感到十分驚喜。郭泓志感謝星宇航空的邀請，很榮幸睽違十多年後以開球嘉賓的身份重返道奇隊主場，再次站上投手丘感受高光時刻，同時也能親眼見證近日大谷翔平帶起的棒球熱潮，很開心有如此優秀的亞洲選手在大聯盟世界舞台上發光發熱。

星宇航空創辦人暨董事長張國煒也身穿道奇球服現身球場。星宇航空表示，今年是成為道奇隊官方航空夥伴的第二年，雙方持續密切合作，將每年定期舉辦星宇日，讓球迷近距離體驗星宇航空創新且追求高品質的態度，並將台灣精神融合於活動中，邀請郭泓志擔任開球嘉賓，藉此向國際介紹台灣之光。現場球迷們熱情響應首度舉辦星宇日的各式活動，反應出努力深耕北美市場及運動行銷的成效，也讓星宇航空對未來北美航網的拓展更具信心。

歡慶道奇隊星宇日，星宇航空準備多樣好禮和獎項與球迷分享。球賽開始前有大批球迷蜂擁至攤位，綿延不絕的隊伍等著空服員特製的無酒精版機上調酒「湛藍宇宙」並參加幸運轉牌遊戲，每個參加者都有機會獲得星宇航空週邊商品。場中更現場抽出兩名幸運球迷，提供北美至亞洲商務艙及豪華經濟艙雙人來回機票各一組，邀請洛杉磯球迷們體驗星宇航空跨太平洋中轉服務。