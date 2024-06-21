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艾爾蒙地華翁遇害 兇嫌外州被捕

洛杉磯訊
艾爾蒙地華翁遇害，1嫌外州被捕，警方調查繼續。（LASD）
艾爾蒙地華翁遇害，1嫌外州被捕，警方調查繼續。（LASD）

一名60歲的華裔男子在艾爾蒙地的一處住宅中被發現死亡，隨後警方在俄勒岡州拘留了一名嫌犯。目前，洛杉磯縣警察局凶殺科和艾爾蒙地警察局正在聯合調查此案。

案件發生在18日（周二）傍晚約6時30分，地點位於Bisby Street的10500號街區（近聖蓋博谷機場以西）。艾爾蒙地警察局接到受害者親屬的電話，要求對其進行安危檢查（welfare check）。警員抵達現場後，發現一名男子上半身有明顯創傷，並已無反應，隨即當場宣布其死亡。

洛杉磯縣法醫所20日（周四）確認了死者的身份，為來自西柯汶那（West Covina）的黃振國（Zhen Guo Huang，音譯）。巡佐Omar Camacho表示，死者並不住在案發現場，但他擁有該處房產，而嫌犯可能曾經住在這裡。

目前調查仍在進行中，警方並未提供更多有關嫌犯本人的詳細信息，也尚無進一步的信息表明嫌犯與黃振國之間的具體關係。

洛縣警局的調查人員正在積極尋找任何可能與此案相關的信息，呼籲知情者與他們聯絡提供線索。可致電洛縣警局凶殺科，電話323-890-5500；也可以致電1-800-222-TIPS (8477)，使用P3Tips手機應用程序，或訪問lacrimestoppers.org匿名提供線索。

艾爾蒙地 洛縣 洛杉磯

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