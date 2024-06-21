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ART RENZEI 藝術節 台灣作品「愛．傳承」亮相

洛杉磯訊
台灣形象彩繪列車「生意興龍（隆）」行經洛杉磯市區（駐洛杉磯辦事處觀光組提供）
台灣形象彩繪列車「生意興龍（隆）」行經洛杉磯市區（駐洛杉磯辦事處觀光組提供）

由駐洛杉磯台北經濟文化辦事處臺灣書院與Creative Class Collective共同合作的2024「ART RENZEI」藝術節，將在6月24日（周一）在長堤市（Long Beach）舉行開幕儀式。藝術節今年以「打造青年平台」（A Platform for the Youth）為主題，邀請台灣藝術家洪易（Hung Yi）展出作品「愛．傳承」（Love & Legacy），以各種語言的「愛」串接，透過傳承彰顯人類共同以愛與歡樂分享藝術美好的價值。

洪易表示，此次參展作品「愛．傳承」傳遞藝術創作跨越時間和空間的界限，通過文化交流、世代傳承，持續地觸動人們的心靈，塑造文化和價值觀。洪易運用趣味諧音的發想，齊聚袋鼠（代代相傳）、龍（和樂融融）、外星人（創新與革新）、喜鵲（情感傳遞），期盼啟發人們的思考，走向更加充實和有意義的生活。

今年駐洛杉磯台北經濟文化辦事處臺灣書院與觀光組合作，於洛杉磯共同推廣台灣文化及特色景點，自四月將洪易作品「祥獅獻瑞」及「生意興龍（隆） 」彩繪於穿梭在大洛杉磯地區輕軌電車之主要幹線Metro East LA Line （E Line） 和 Azusa Line （A Line）部分列車車廂。本次洪易作品「愛．傳承」於A Line行經的長堤市參與「ART RENZEI」藝術節，透過跨部會合作，共同行銷台灣文化形象。

藝術節自6月22日至29日舉行，今年共有來自5國25位藝術家作品呈現，「愛．傳承」於歷史建築Arces of Books舊址（240 Long Beach Blvd）將展出一個月以上，期待以台灣多元文化的創作活力，讓更多美國的藝術愛好者認識台灣文化及風土人情。詳細資訊請至藝術節網站查詢：https://www.artrenzei.com/about 。

台灣形象彩繪列車「祥獅獻瑞」行經洛杉磯市區。（駐洛杉磯辦事處觀光組提供）
台灣形象彩繪列車「祥獅獻瑞」行經洛杉磯市區。（駐洛杉磯辦事處觀光組提供）
台灣藝術家洪易「愛．傳承」作品亮相長堤市歷史建築Arces of Books。（...
台灣藝術家洪易「愛．傳承」作品亮相長堤市歷史建築Arces of Books。（駐洛杉磯辦事處觀光組提供）
「愛．傳承」於長堤市輕軌行經處展出。（駐洛杉磯辦事處觀光組提供）
「愛．傳承」於長堤市輕軌行經處展出。（駐洛杉磯辦事處觀光組提供）

洛杉磯 長堤 觀光

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