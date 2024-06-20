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天普市攜手Athens免費送堆肥 造福社區民眾

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
天普市將於6月22日上午在Live Oak公園舉辦免費領取堆肥活動，僅限當地居民參加，需自備工具，先到先得。（天普市官網節圖）
天普市將於6月22日上午在Live Oak公園舉辦免費領取堆肥活動，僅限當地居民參加，需自備工具，先到先得。（天普市官網節圖）

Athens環保公司與天普市政府攜手合作，將於6月22日（周六）上午8時至中午12時，在Live Oak公園戴恩斯路（Daines Dr）停車場舉辦免費領取堆肥活動。這次活動鼓勵社區居民善用有機廢棄物，共同創造更環保、更健康的生活環境。

Athens環保公司提供的堆肥是由綠色廢棄物、木材廢料和食品殘渣等有機物混合而成，經過精心調配和發酵，營養成分豐富，有助於改善土壤質量，促進植物生長。公司的堆肥產品已獲得OMRI（美國有機材料評審協會）認證，並獲得加州食品和農業部的許可，品質有保證。需要注意的是，堆肥中可能含有少量玻璃碎片，使用時請務必小心。

參加活動的居民需要遵守以下規定：僅限天普市居民參加，需出示有效的身分證件或住址證明（如帳單）：請自備鏟子、手推車和結實的容器，現場將採取自助領取的方式，不允許使用塑料袋裝堆肥，數量有限，先到先得，前一小時每人限領30加侖，容器大小不得超過32加侖，僅限駕車前來領取，不接受步行前來的居民。為了確保安全，Athens環保公司也建議參加者佩戴手套和護目鏡。

參與活動及領取堆肥的過程中，可能存在一定的風險，如搬運過程中的受傷等。參加者須自行承擔相關風險，並有責任採取必要的防護措施，注意安全搬運。這次免費領取堆肥活動是Athens環保公司與天普市政府致力於推動可持續發展、建設綠色社區的實際行動。

天普 加州 農業部

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