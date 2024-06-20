鼎泰豐迪士尼分店即將開業

台灣知名餐廳鼎泰豐在迪士尼城園區（Downtown Disney）分店即將開業。（讀者提供）

來自台灣的知名餐廳鼎泰豐在迪士尼 城園區（Downtown Disney）分店近日即將開業，且鼎泰豐也推出其首個服飾商品系列，紀念這次分店的開業；其限量版服飾包括各種T恤、帽子、運動衫、連帽衫和配飾等，全部以鼎泰豐連鎖店為主題。

即將開張的迪士尼鼎泰豐不僅繼續供應其招牌湯包及其他受歡迎的家庭風味菜餚，如蝦仁和黑豬鍋貼、紅燒牛肉麵和蝦仁炒麵等，也會有專為該餐廳製作的商品系列。根據SFgate網站，這次限量服飾包括兩個系列，其中一款名為DTF Essentials，是街頭服飾風格的運動衫和T恤，上面繡有鼎泰豐位於台灣第一家分店的刺繡圖案。另一個是安那罕（Anaheim）系列，在運動衫、T 恤和帽子上印有其卡通形象包仔，同時還有包仔的皮夾和絨毛鑰匙扣等。

鼎泰豐2000年在亞凱迪亞 開設了第一家美國分店，現在南加州開設了多家分店，其中包括位於科斯塔梅莎的南海岸廣場（South Coast Plaza）的分店。同時在內華達州、俄勒岡州和華盛頓州等地也有分店，並在台灣、中國大陸、日本、新加坡 和韓國設有分店，其香港分店還曾多次榮獲米其林一星餐廳評價。