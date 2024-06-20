Smart & Final南加倉儲罷工 抗議裁員及薪資低

平價連鎖店Smart & Final位於南加州兩城市的倉庫員工罷工。（工會提供）

平價連鎖店Smart & Final位於南加州 兩城市的倉庫員工，在19日至20日展開連續兩天罷工 ，抗議公司大規模裁員和其它涉嫌不公平的勞動行為。

代表罷工行動的Teamsters Local 630工會表示，總部位於商業市（Commerce ）的 Chedraui USA 擁有的這家連鎖店，計畫關閉在商業市和 河濱市倉庫，導致這裡的員工們被迫以不足10元至12元的時薪，重新申請位於庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga ）新倉庫的工作。

工會秘書長 Lou Villalvazo 表示，不公平的勞動行為完全不顧及工人利益。隨著繁忙的夏季來臨，公司面臨的不僅是道德危機，還有物流危機。公司需要立即採取行動，保障工會會員的工作、合理薪資、尊重和公平的合同。工會還指出，這次罷工涉及的兩地倉庫為加州、內華達州、亞利桑納州和墨西哥北部的超過250家Smart & Final連鎖店提供配送服務。如果這些倉庫關閉，將對這些地區的供應鏈造成嚴重影響，尤其是在即將到來的夏季購物高峰期。

Chedraui USA的代表提出了反駁，聲明稱「工會指控完全不實。我們目前正在整合五個過時且容量受限的設施，這些設施分布在2000平方哩範圍內。我們的新設施將雇用近1000人，創造比現在更多的工作機會。將大幅減少碳足跡，並使我們能夠繼續為加州最需要的社區提供可負擔食品。」

公司發言人進一步解釋說，新設施位於庫卡蒙加牧場市，將成為該公司最大、最現代化的配送中心之一。新的配送中心配備了先進的物流技術，可提高運營效率並減少環境影響。然而，工會成員對於新設施的就業 條件表示強烈不滿，認為工資下降和再就業的不確定性，對工人及其家庭造成了巨大壓力。