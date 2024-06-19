拚藤校 留學生包裝馬術、帆船高端愛好、聯合國鍍金

中國學生赴美留學新趨勢，除了成績，拼個人高端愛好如馬術和帆船等，且還要去聯合國鍍金，目的只為塑造領導力和影響力。（于瀟提供）

中國學生來美留學新趨勢，除了成績，拚個人高端愛好如馬術和帆船等，且還要去聯合國 鍍金，塑造領導力和影響力。時值中國高考 ，以往來美讀高中或大學的留學生中，有些人不想參加高考而選擇留學美國，現在則完全逆轉。留學機構業者表示，如今學生家長對美國教育日益了解，學生質素也更高，不僅拚成績，還要具備少數人的獨特優勢，提早規畫，譜寫更閃亮個人履歷。

畢業於哈佛大學商學院的于瀟有16年留學教育經驗，一路見證來美留學的發展變化。她表示，高中生留學申請人數已恢復到疫情 前水平，但留學的需求在發生變化。最初留學目的只是把孩子送到美國，但是現在一線城市的家長更注重孩子深造和提升，且隨著他們日益了解美國名校的錄取規則，更看重孩子的留學規畫。

規畫學生還有一點很重要，就是理順孩子和家長、老師和同學的各種關係。一個孩子出現狀況要從源頭上解決，要將學生狀態導向正面。尤其現在抑鬱低齡化，教育者要關注學生的心理變化，他們也常舉辦防止校園霸凌的安全和各種相關講座，不僅讓學生關心自身也關心其他弱勢群體。領導力和影響力都是履歷加分項，像他們會組織孩子去肯尼亞參加一些公益項目，但這些都需要量身定制，不僅履歷漂亮，還要實際從中受益。

畢業於南加大商學院的留學教育業者周佳雯表示，不可否認，常春藤名校雖然還是很多中國家長的目標，但是現在會比較務實，除了提高成績，孩子興趣培養和精英化也更加重要。根據規畫、引導和培養，通過高端的興趣愛好，拉開和普通學生的區別，比如馬術和帆船這類少有人玩的項目，像擊劍都已不屬於高端。美國的高中和大學會通過運動項目來鑑別家庭的階級，有些學校還會通過家庭地址來判定。同時中國家長對競賽也很重視，家長認知提高，不再滿足常規奧林匹克競賽，要去參加被美國大學認可的競賽。

她表示，目前她接到的高中留學生越來越多，今年也開始有初中生，慢慢恢復到疫情前的樣子。

隨著中國經濟消費降級，淘汰一批人，留下來的相對實力堅強。這群家長更有明確目的和更高認知，例如有一個華為的前CEO也把孩子送出來讀高中。現在中國家長已認識到爬藤要讀美高。機構也會開闢一些獨家資源，如今年送學生去參加聯合國氣象大會並演講，還和各國領導交流，這是一個效果顯著的鍍金方式，可以和同齡孩子拉開距離。

機構還拍攝視頻，發布在媒體和社交帳號，這些對他們申請學校有明顯幫助。同時也會鼓勵學生根據自身感興趣的項目去參與一些大學教授的項目，這樣不僅能加深印象，也會增加獲得推薦機會。