南加豪宅逾2億元成交 創加州房屋銷售歷史新高

該豪宅創加州住宅成交價新高。（KTLA電視台）

據KTLA電視台報導，全球知名眼鏡和服裝品牌Oakley的創辦人詹納德（James Jannard）近日出售的一座海邊豪宅，以2億1000萬元的成交價，成為加州 歷史上最昂貴的房屋。

據報導，該房產比去年Jay-Z和碧昂絲 購買的另一座馬里布豪宅高出1000萬元。豪宅位於南加州馬里布太平洋海岸公路，靠近El Pescador州立海灘的豪，擁有9.5畝地塊和300呎海灘。詹納德於2012年以7500萬元從億萬富翁Howard Marks手中購得。在此之前，康寶萊（Herbalife）聯合創辦人Mark Hughes曾居住在此。

豪宅主屋面積超過1萬5000平方呎，擁有八間臥室和14間浴室，內部裝潢由曾負責白宮橢圓辦公室翻新的設計師史密斯（Michael S. Smith）操刀。該物業還包括兩座客房、一個大型庭院、修剪整齊的草坪，以及可以俯瞰太平洋的游泳池。

雖然買家身分尚未立即公開，但交易記錄顯示，買家是一家位於德拉瓦州（Delaware）的有限責任公司。

此外，詹納德最近還將其位於比佛利山 的另一處房產，一座類似「石頭巨柱」的住宅掛牌出售，要價6800萬元。

目前，加州最昂貴的三處住宅都位於馬里布，即詹納德最近售出的豪宅、Jay-Z和碧昂絲的房產，以及2021年億萬富翁風險投資家Marc Andreessen以1億7700萬元購買一處房產，位於豪華海濱社區天堂灣（Paradise Cove）。

根據網路資料，Oakley成立於1975年，是全球知名的眼鏡和服裝品牌，以創新設計和高品質產品聞名。身為創辦人，詹納德憑藉其在眼鏡和服裝領域的創新設計成為業界翹楚。