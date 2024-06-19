遊民住所漂亮到不像真的 洛市19層樓華廈揭幕

Weingart Tower公共陽台的遛狗區。（攝影Gina Ferazzi／洛杉磯時報）

洛杉磯 市遊民 巷（Skid Row）的Weingart Tower準備開放入住，從頂樓花園陽台看出去，19層樓的差距讓腳下的一切看來好遠好遠。密密麻麻的帳篷小到無法辨識，市中心、北方的聖蓋博山脈與南邊一直到海的街區看來反倒清楚。

第二座大樓 18個月後開放

這只是Weingart Center遊民安居計畫的第一步，在這棟278個居住單位的大樓開放後，還有第二座302個單位的大樓預計18個月後開放，第三座104個單位的大樓正在規畫之中。它們的任務是讓遊民巷周邊改頭換面。

Weingart Center的總經理兼執行長莫瑞（Kevin Murray）說，「我們希望在世界一隅的角落處感覺更好一點」，因為Weingart Center的總部就近在咫尺， 19樓未來將做為募款餐會與會議的舉行地。

2014年從加州參議員一職退休後，莫瑞就全職投身Weingart Center。2017年這項建案開始時，他不想再走老路安置遊民，把遊民巷的人往其他地方搬，而是在遊民熟悉的老地方蓋起大樓。

Weingart Tower的單位總量是市府12億元提案（Proposition HHH）每個據點平均單位數的四倍，因為莫瑞認為Weingart不該劃地自限，因為能夠獲得稅額抵扣的只有75個單位，就不願意多蓋。

拒劃地自限 設施好到不像真的

他說，「我們不是為了營造費而參加的，所以愛蓋多少就蓋多少」，「只蓋個50多間，根本解決不了問題」。最後出現的住宅大樓，內部設施好到不像真的，好巧不巧連門牌號碼都是555。

除了一整層用作專案人員的辦公室，會議廳與物業管理，住民還有健身房、藝術室、隔音良好的音樂室、電腦室兼圖書館、休憩室，與六個共用的陽台區，其中四個還有遛狗區。一樓的咖啡 廳裝了面對庭院的兩層樓高玻璃牆。

目前供餐的中央廚房將要拆除，以騰空好蓋第三大樓。設在Weingart Tower二樓的廚房將取而代之，供餐給隔壁中途之家的600多床。大樓住民可以買東西回家吃，或是自己開伙，當然也可以買廚房做好的飯菜。

228間獨立套房與50間一臥單位，每個都有自己的電視；咖啡廳則會提供住民晚間一起看電影的機會。

造價1億6500萬元的Weingart Tower，建築風格不遜於威榭爾大道（Wilshire Boulevard）的大樓，建材高貴不貴。每間成本低於60萬元，雖然是Proposition HHH提案中較貴的，但遠不及最貴的那些。至於未來，大樓都能獲得Proposition HHH提案的財務支援。

整體構想是，當三棟大樓全部完成後，700多位住民能夠在此更直面內心需求，而不受外界的干擾，生活環境比起遊民巷更像Westside。關於這點，莫瑞說，內部多設陽台的意義就在於住民可以多在裡頭活動，甚至連遛狗都不必進到遊民巷。

盼未來引進雜貨店、藥房

Weingart Tower理所當然地受到來自市中心的關心。長期支持的Central City Association of Los Angeles，其執行長Nella McOsker認為，Weingart Tower是個領先時代的計畫，不只是無家可歸者，還讓市中心的人口組成更加多元。

Downtown Industrial District的執行長Estela Lopez認為，提供可負擔、接近市價的住房，類似瓦茲區（Watts）的Jordan Downs重建計畫，就能讓無家可歸者看得到希望。 她與莫瑞一起呼籲，改善遊民巷的生活條件，包括引進雜貨店與藥房。

遊民巷倡議團體Los Angeles Community Action Network，其執行長Pete White認為，Weingart Tower將能穩定遊民巷的面貌。他不認為Weingart Tower會是遊民巷內的孤島，反倒會帶起遊民巷的住宅供應，讓窮人也住得起。

莫瑞的出發點其實有點感傷。Weingart Tower對街的Charles Cobb Apartments，由目前已經停擺的Skid Row Housing Trust在2009年所蓋，他說，走進72個單位的Cobb，就像是個黑黑暗暗的洞穴，「誰會想住？」

（原文來自洛杉磯時報，撰稿者為Doug Smith。原文連結：

In Skid Row, a 19-story residential tower for homeless people will offer gym, cafe, art studio