南加大19歲榮譽生 捅死路邊砸車遊民男

曾獲多項榮譽的Ivan Gallegos在社群媒體上有800多名粉絲。（LinkedIn）

南加州一名獲多項榮譽的19歲大學生18日上午遭到洛杉磯 警方拘留，原因是他在前一天晚上捅死了一名疑似遊民 的男子。衝突起原因是該學生目睹遊民男子打碎路邊汽車車窗，並聲稱自己有槍。目前本案進一步調查中。

事件發生在17日晚上8時15分左右，地點在南加大 附近的希臘街（Greek Row）與28街700號街區附近交口。

根據洛杉磯市警察局的說法，南加大（USC）學生Ivan Gallegos因涉嫌謀殺而被拘留，保釋金200萬元。

洛杉磯警察局代理局長Dominic崔18日告訴警察委員會，17日晚上8點過，一男子在案發地區打碎車窗並試圖闖入一輛車內時，正好遇到了Ivan Gallegos，兩人發生對峙。該男子聲稱自己有槍，兩人隨後發生肢體衝突， Gallegos刺傷了該男子。

警方接報趕到現場時，發現該男多處受傷，稍後在醫院被宣佈死亡。目前尚不清楚警方是否在現場發現了槍，暫時沒有透露男子名字，但稱其30多歲。

事件發生後，Ivan Gallegos沒有離開，而是留在現場並與警方合作。現場目擊者稱，他們在南加大兄弟會附近看到了一灘血。Ivan Gallegos的母親18日在電話中向媒體表示，「他是個好孩子」。

根據LinkedIn上Ivan Gallegos的簡介，他是南加大校長學者獎（Presidential Scholar at the University of Southern California）獲得者，也是Chick-Fil傑出學者獎獲得者，主修工商管理。2023年，他獲得南加大學PEP全國青年系統具有影響力作家競賽優勝獎（USC PEP's 2023 National Youth System-Impacted Writers Contest Winner）。