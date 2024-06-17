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洛縣公衛局拉警報：猴痘病例兩周激增將近五倍

洛杉磯訊
猴痘的部分表徵。（聯邦疾病預防與控制中心）
猴痘的部分表徵。（聯邦疾病預防與控制中心）

洛杉磯縣16日向民眾拉響健康安全警報：過去兩周洛杉磯縣接到10例猴痘（Mpox）病例報告，這幾乎是平常數字的五倍，消停一時的猴痘似乎正在死灰復燃。公衛部門呼籲民眾注意預防，考慮接種疫苗限制傳播，出現狀況及時檢測。

洛縣公共衛生局表示，過去兩周，洛杉磯縣先後出現10例猴痘新病例，而多年來，洛縣平均每周不到兩例。

Mpox（猴痘）主要透過體液、瘡口、共用寢具、衣服或呼吸道飛沫（接吻、咳嗽、打噴嚏）的密切接觸傳播。症狀包括臉部、身體和生殖器上出現皮疹或看起來像丘疹或水泡的異常潰瘍、發燒、發冷、頭痛、肌肉疼痛或淋巴結腫脹。早期發現、測試和疫苗接種對控制這種疾病的傳播和保護自身健康至關重要。

鑑於近期病例增加，公共衛生部門強烈建議，任何出現與MPOX一致的症狀（例如皮疹、發燒或淋巴結腫大）的人都應尋求醫療協助並接受檢測。公衛部門同時要求衛生保健提供者在診斷時應意識到病人病症MPOX的可能性，並及時向公共衛生部門報告疑似病例。洛縣公衛局同時表示，疫苗接種是預防MPOX的安全方法，也可以減輕症狀。

公衛部門建議民眾采取措施降低MPOX感染和傳播風險，比如詢問伴侶是否有痘痘症狀或感到不舒服；如果個人或其伴侶出現新的或無法解釋的皮疹或潰瘍或感到不適，則不應繼續發生性行為或其他親密接觸，直到他們去看醫生並確定安全；減少性伴侶數量，尤其是近期性史不明的伴侶；養成與新伴侶交換聯絡資訊的習慣，以便在需要時進行性健康追蹤；不要參加性派對、巡迴派對和與多人進行親密接觸的場所。

由於猴痘可接觸性傳染，公衛部門建議使用非固定性伴侶使用保險套和手套；不要與他人共用毛巾、衣服、寢具、用具、性玩具或牙刷。

公衛局表示，MPOX疫苗Jynneos是一種雙劑量疫苗，是預防MPOX傳播和保護受害人的重要工具，任何人都可使用。公衛局目前強烈建議以下人群接種該疫苗，包括任何與男性或變性人發生性關係的男性或變性人；在大型性活動中與他人發生性行為或親密身體接觸，或從事商業和/或交易性行為的人；愛滋病毒感染者，特別是愛滋病毒不受控制和晚期病人及其性伴侶。無論距離第一劑過去多久，都可以接種第二劑。

洛縣公共衛生部門目前正與醫療保健提供者、社區組織等密切合作，加強監測、追蹤和疫情調查，以防MPOX可能的大規模傳播。洛縣免費疫苗接種信息可參考http://publichealth.lacounty.gov/chs/ Sexhealthclinics/，無需預約的疫苗診所可上網http://myturn.ca.gov/，或致電洛縣公衛熱線1-833-540-0473。

疫苗 洛縣 猴痘

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