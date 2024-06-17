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南加台灣旅館公會商展 AI機器人助力行業復甦

記者張宏/洛杉磯即時報導
南加州台灣旅館同業公會16日舉辦49周年年慶和商展活動，圖為觀光署攤位。（記者張宏/攝影）
南加州台灣旅館同業公會16日舉辦49周年年慶和商展活動，圖為觀光署攤位。（記者張宏/攝影）

南加州台灣旅館同業公會16日舉辦49周年慶和商展活動，現任會長張郁芬續任會長。活動中，各類酒店服務新興科技引人注目。

（影音來源：記者張宏）

張郁芬表示，現在旅館住房率已恢復到疫情前，但是商務旅行還未完全恢復。今年年會有近300人參與，不僅有巴西森巴舞表演，還有慶祝父親節歌曲。旅館公會即將進入50屆，這是一個重要的里程碑。未來旅館公會還會舉辦各類線下活動，且結合瑜珈和養生。

她說，今年商展都是旅館相關產業，設計、地毯、機器人等，人工智能可以倒茶水咖啡，加熱食物和清潔，更好地帶動旅館復甦，解決人力緊張。

候任理事長徐明豐表示，隨著機器人日益進駐生活，自動販賣機可以賣各種食物且能加熱，方便客人在任何時間都能吃到熱熱美食。還有租賃機器人從事酒店打掃和客房服務等，都能緩解人力壓力，減少成本。

經文處處長紀欽耀表示，旅館公會是很重要社團，在社區做出巨大貢獻，每年都有組織台灣青年來這邊學習和國際接軌，可謂取之社會用之社會。

AI人工智能現場隨處可見，一名來自台灣的業者在現場展示可擁有冰箱和微波爐及自動販賣功能使用的機器，裡面有三明治、炒飯和義大利麵等各種美食，這是其在美國第一台機器，客人可在任何時間無需出酒店就能吃到熱騰騰的食物。該機器在台灣已有幾百台在使用，非常便利。

台灣觀光署駐洛杉磯辦事處攤位介紹台灣蔬食，主任林宜錚表示，為了環保考量，鼓勵大家自帶旅館備品，使用環保餐具。台灣有很多創意蔬食餐廳，使用在地食材做料理，還有各種水果，如芭樂、鳳梨、南部金鑽和黑珍珠蓮霧都值得嘗試。吃蔬食對環境友善對身體也好，還可以減少碳排放。台灣四個城市有44家米其林餐廳，大家可深入每個城市探索美食體驗。

長榮航空在現場設置攤位，坐長榮商務艙可吃到鼎泰豐牛肉麵，長榮在6月25日至9月7日西雅圖飛台北航線增至每周10班。

星宇航空也即將在八月開通西雅圖航線，機票價格非常有競爭力，且為了未來北美長程航線發展購入空客飛機。

南加州台灣旅館同業公會16日舉辦49周年年慶和商展活動。經文處處長紀欽耀（左）為...
南加州台灣旅館同業公會16日舉辦49周年年慶和商展活動。經文處處長紀欽耀（左）為張郁芬頒發賀狀。（記者張宏/攝影）
南加州台灣旅館同業公會16日舉辦49周年年慶和商展活動。從左至右依次是候任理事長...
南加州台灣旅館同業公會16日舉辦49周年年慶和商展活動。從左至右依次是候任理事長徐明豐、經文處處長紀欽耀、會長張郁芬、北美台灣旅館同業公會聯合總會創會會長邱垂煌。（記者張宏/攝影）
南加州台灣旅館同業公會16日舉辦49周年年慶和商展活動。圖為慈濟攤位。（記者張宏...
南加州台灣旅館同業公會16日舉辦49周年年慶和商展活動。圖為慈濟攤位。（記者張宏/攝影）
長榮攤位。（記者張宏/攝影）
長榮攤位。（記者張宏/攝影）
業者演示機器。（記者張宏/攝影）
業者演示機器。（記者張宏/攝影）
星宇攤位。（記者張宏/攝影）
星宇攤位。（記者張宏/攝影）

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