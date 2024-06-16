洛縣5號公路旁火災急速蔓延 乾燥大風天火勢難控

洛縣Gorman地區靠近5號高速公路附近發生火災，目前已延至上萬畝。（KTLA電視台）

洛杉磯 縣非建制區戈爾曼（Gorman）靠近5號高速公路附近15日發生火災，並迅速蔓延。截至16日（周日）早晨6時，火災面積已擴大至逾萬畝，僅2%的火勢得到控制。

根據洛杉磯縣消防局（Los Angeles County Fire Department）報告，這場「Post Fire」於下午1時48分首次被報告。至下午3時，火災已超過500英畝；到下午4時30分，火災已蔓延至超過2000英畝；而到了下午6時，火災已擴大到超過3600英畝，並於晚上8時30分至4400英畝。截至16日早晨6時，火災面積已增至近1萬1000英畝。

16日早些時候，國家氣象局向洛杉磯縣西北部5號高速公路走廊，及范杜拉縣（Ventura）山區發布了紅旗警告，警告將持續至周一下午3時。國家氣象局表示，強烈的西北-北風將與白天相對較低的濕度相結合，夜間相對濕度的恢復也僅為中等或較差，這些條件有利於火災迅速增蔓延。

目前，金字塔湖(Pyramid Lake)、Gorman Post Road、Hungry Valley SVRA休閒區，以及周邊社區已下達疏散令。官員表示，超過1200人已被疏散。5號高速公路已重新開放，但Quail Lake和Gorman Post Road的進出口匝道仍然關閉。由於晚上10時預計將有強風，Castaic鎮已發出疏散警告。

火災最初被報告發生在5號高速公路南行車道旁邊，目前尚不清楚火災起因。火焰後來從麥當勞 餐廳後方山坡上跳過，蔓延至附近汽車修理店，燒毀了建築物和多輛停車場內的汽車。加州 公路巡警局表示，這最初是一場灌木火災，火勢越過道路，燒毀了汽車修理店和車輛，但幸運的是，它還沒有波及到學校。

火災發生後，來自多個消防部門的直升機和飛機趕赴現場，向迅速蔓延的火災投放水和阻燃劑。但至晚間11時，火勢控制率為零。當局證實，超過 250名消防員連夜與火搏鬥，數處商業房地產正受到威脅。

同時，當局正在疏散鄰近地區，包括Hungry Valley的露營地。由於是父親節周末，許多人在此露營，州立公園官方正在幫助民眾遠離該地點，前往其他可以休息的地方。

加州公路巡警表示，火災對該地區的交通造成嚴重影響，許多司機停下來拍攝火災照片和視頻，導致了多起事故。