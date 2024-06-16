南加大：女性孕期跨年 自付醫療費增加逾千元

USC新研究顯示，女性懷孕分娩跨年，產科護理費用平均增加千元以上。（USC）

根據南加州大學 （USC）一項新研究，若女性懷孕分娩期間跨越兩個保險 年度，在健康護理方面，可能要支付更多自付費用，產科護理費用平均增加千元以上。

南加 州大學Schaeffer Center for Health Policy & Economics研究發現，一些擁有高額自付額健康保險的女性，在懷孕分娩期間跨越兩個保險年度時，可能需要支付兩次自付額上限。這會使她們的產科護理費用平均增加1310元。

該中心研究培訓主任達菲（Erin L. Duffy）表示，美國大多數商業健康保險都有年度自付費用上限，但保險年度的開始和結束日期是任意的，當像產科護理這樣的醫療護理持續數月時，只跨越一個保險年度要比兩個保險年度的費用少很多。「其中存在一定的不公平性。」

這項研究的靈感來自於達菲七年前在孕婦瑜伽課上的對話。期間幾位準媽媽提到，預產期在一月而不是12月會大幅增加她們的自費負擔。這是因為她們保險計畫的自付額和自付限額在1月1日重置，使得她們不得不支付至少兩次自付額和其它費用。

為驗證這些說法，達菲和同事們使用了來自健康護理成本研究所（Health Care Cost Institute）的數據，分析了使用Aetna、Humana和Blue Health Intelligence保險計畫的女性自費支出。

研究發現：一月間分娩的媽媽平均自費最高，之後每月逐漸減少，到八月和九月時最低，然後到年底保持穩定；一月分娩的媽媽在懷孕、分娩和產後三個月內的平均自費是6308元，而12月分娩的媽媽是4998元，相差1310元；在三年內，一月分娩的媽媽平均自費比12月分娩的媽媽多1005元，這表明分娩月分導致的自費差異不會隨時間完全消除。

達菲表示，將成本分擔限額改為較短的間隔，例如每月，可能會減少由於懷孕時間而產生的隨機成本分擔差異。