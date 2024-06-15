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劉胡玲短片「下一杯日落」 照顧阿茲海默患者犧牲多

記者沈瑋／羅斯密市即時報導
劉胡玲（右一）與宋金穗（左一）與觀眾交流（記者沈瑋/攝影）
劉胡玲（右一）與宋金穗（左一）與觀眾交流（記者沈瑋/攝影）

由劉胡玲（Cici Lau）主演、宋金穗（Jinsui Song）導演的短片「下一杯日落」（Tequila Sunset）於15日在台灣會館舉行社區放映，此次放映由愛之光基金會（Lights of Love）與鄔佩芳（Silvela Wu）共同主辦，觀眾反應熱烈。許多人表示看到片中劉胡玲的演繹，彷彿看到了自己的日常生活。本片已經去過了美國各地的亞裔電影節，獲得了多個獎項，劉胡玲也憑藉本片在DC亞太美國電影節獲得最佳女主角獎。

「下一杯日落」講述了一個照顧患有阿茲海默病的丈夫多年的華婦，付出犧牲良多，幾次幻想著可以從中解脫去真正享受自己的生活的故事，其情節充滿黑色幽默。宋金穗導演在現場與觀眾交流時坦言，這是根據她母親的經歷改編的故事。很多人得了阿茲海默病，或者自己的伴侶患病，不願意讓人知道，都悶在心裡，所以她拍這部片希望可以安慰到更多人，鼓勵大家說出來。

愛之光基金會財務長周君紅（Sally）表示，自己本身就從事與精神健康相關的工作。蒙市槍擊案後，華人社區裡的很多長者其實都面臨著身心健康的挑戰，對於他們來講，說出來已經是不小的挑戰。她介紹道，像華埠服務中心（Chinatown Service Center）等社區機構，其實都有相關的社區支持項目為有需要的人提供幫助。

蒙市市長黃泰平（Thomas Wong）也出席了本次放映，他表示，劉胡玲在好萊塢工作多年來，一直致力於提升華裔在影視作品中的辨識度，希望能看到更多像這樣的華裔故事。

市長也說出了許多觀眾的心聲，有一位觀眾更是直接提出了兩個華人故事的題材，認為應該用電影記錄歷史：一是當年華工來美國建設鐵路，流血流汗甚至客死他鄉，但貢獻未被完全認可；二是二戰時期，中華民國空軍飛虎隊的英勇事蹟。

這次活動提升了社區對阿茲海默病及其照護者，還有老年人群體心理健康的關注，也再次證明華人觀眾喜歡也需要看到更多關於他們自身的故事。

劉胡玲、宋金穗與現場觀眾合影（記者沈瑋/攝影）
劉胡玲、宋金穗與現場觀眾合影（記者沈瑋/攝影）
劉胡玲在「下一杯日落」裡的劇照（由宋金穗導演提供）
劉胡玲在「下一杯日落」裡的劇照（由宋金穗導演提供）

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