我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

江蘇「天才少女」姜萍火了 老家村民：她姊姊也非常聰明

拜登、川普6/27電視辯論：沒有觀眾、不能帶筆記、禁與幕僚互動

聖瑪利諾高中2024畢業生 名校歡迎專業熱門

記者丁曙／聖瑪利諾即時報導
聖瑪利諾學區華人教委張志堅（左）向畢業生頒授證書。（SMUSD）
聖瑪利諾學區華人教委張志堅（左）向畢業生頒授證書。（SMUSD）

華人學生占多數的聖瑪利諾高中（San Marino High School）本周舉行了2024 屆畢業典禮，198 名畢業生的平均成績（GPA）3.71，加州測驗結果躋身加州公立高中前 20 名，多位畢業生被常春藤大學和其他名校錄取，熱門專業比例高，前程錦繡。

學區華人教委張志堅（C Joseph Chang）表示，幫助學生為現在和將來的成功做好準備，向來是學區的首要任務。本屆畢業生的學業表現和升學去向證明，社區也會像學區一樣為他們倍感自豪。

他介紹，聖瑪利諾高中本屆畢業生，83%在校期間至少選修了一門大學先修課程（AP），每位學生平均參加 AP 課程4.87科。選修 AP 課程的學生比以往任何時候都多，通過 AP 考試的比例也逐年升高。

2024年畢業生78% 將就讀四年制大學，22%就讀社區大學並將轉入四年制本科，就讀加州大學校園的占比23%；學生就讀加州境內和外州的私立大學，分別為10%和18%。

大學名校錄取率也是檢驗高中畢業生綜合素質的重要指標，張志堅進一步指出，聖瑪利諾高中可以自豪地分享今年已被錄取並將就讀的198 名大學新鮮人的一些亮點，同時也非常感謝輔導員們四年來指導學生撰寫論文和申請大學的努力。

今年常春藤聯盟（Ivy League）錄取了7位畢業生，包括哈佛大學、康奈爾大學、布朗大學和賓州大學。在其他公私立名校方面，史丹福大學（Stanford）錄取1 人，韋斯理學院（Wellesley）1人，加州理工學院（Caltech）1 人， 俄亥俄州立大學（Ohio State）4 人， 紐約大學（NYU）4人，雪城大學（Syracuse）6 人，密西根大學（Michigan）4 人，普渡大學（Purdue）8 人，南加州大學（USC）9 人，賓州州立大學（Penn State）11 人，東北大學（Northeastern）11 人。在最受學生青睞的加州公立大學方面，柏克萊加大（UC Berkeley）錄取7 人，洛杉磯加大（UCLA）9 人。

在熱門專業選擇方面，本屆畢業生也是當仁不讓，最有競爭性的一些專業也錄取該校多位學生，包括生物學21 人、商業18人、工程9人，以及心理學8人。

張志堅分析，成功來自於聖瑪利諾高中屢獲殊榮的課程和嚴格的學術準備。畢業生們經常表示，聖瑪利諾高中嚴格的課程和活動計畫，幫助了他們應對大學期間和畢業後面臨的挑戰。例如，屢獲殊榮的機器人團隊（參加了 2024 年世界錦標賽），加州和全國冠軍演講和辯論競賽，Titan醫學藝術學院，與加州理工學院合作的 STEM 項目，與漢廷頓圖書館合作的人文項目，開放給所有人學習各種大學先修課程（AP）課程，令人驚嘆的視覺和表演藝術產品，以及加州校際運動會（CIF）等。

聖瑪利諾高中畢業生禮帽標誌，表明他們將去深造的大學。（SMUSD）
聖瑪利諾高中畢業生禮帽標誌，表明他們將去深造的大學。（SMUSD）
南加州教學品質最好的學校之一聖瑪利諾高中，本周舉行 2024 年畢業典禮。（SM...
南加州教學品質最好的學校之一聖瑪利諾高中，本周舉行 2024 年畢業典禮。（SMUSD）

加州大學 聖瑪利諾 學區

上一則

聖地牙哥社區健康日 華人醫師和醫學生義診

延伸閱讀

泰勒絲、楊紫瓊、林書豪畢典傳遞正能量 啟發學子迎接挑戰

泰勒絲、楊紫瓊、林書豪畢典傳遞正能量 啟發學子迎接挑戰
黃仁勳與台灣畢業生相見歡 鼓勵積極投入AI

黃仁勳與台灣畢業生相見歡 鼓勵積極投入AI
加州首季換電動車意願2成多 遠超過全美

加州首季換電動車意願2成多 遠超過全美
佛利蒙聯合高中學區 6月17日開學委候選人說明會

佛利蒙聯合高中學區 6月17日開學委候選人說明會
高中生暑期雙重註冊 提前開啟大學之旅

高中生暑期雙重註冊 提前開啟大學之旅
黃仁勳會加州理工台灣留學生 提出好問題是重要能力

黃仁勳會加州理工台灣留學生 提出好問題是重要能力

熱門新聞

華人名牌球鞋發燒友郭先生買賣鞋年入10萬，結果被警察抄家，原來他竟然買到零元購贓物。圖為示意圖。(取自Unsplash Erik Mclean圖片)

以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

2024-06-09 21:35
案發住宅是一棟兩層民宅，10日中午門口還停靠著警車，警方在院內調查辦案。（記者張宏／攝影）

亞市出租屋 1男3女拎包入住爆衝突 華人屋主被迫開槍

2024-06-12 02:20
如今詐騙手段層出不窮，防不勝防，一通來自「銀行」的電話讓華人女護士5萬元沒了。（本報系資料照片）

華女接「銀行」來電 10分鐘後帳戶被鎖 5萬元沒了

2024-06-15 02:20
女嫌爬上車頂並脫光衣服、雙手叉腰。（取自Citizen App）

捂臉...南加女被警追 竟爬上車頂脫光光

2024-06-10 20:05
台灣盛香珍果凍在南加州好市多上架後，因獨特口感與實惠價格廣受華人歡迎，引發搶購風潮。(讀者提供)

台灣盛香珍果凍好市多上架 南加華人瘋搶

2024-06-12 02:16
不要回撥任何陌生號碼，除非來電者表明自己身分。（本報檔案照片）

接到這幾種電話 可能是詐騙

2024-06-15 02:19

超人氣

更多 >
華女接「銀行」來電 10分鐘後帳戶被鎖 5萬元沒了

華女接「銀行」來電 10分鐘後帳戶被鎖 5萬元沒了
接到這幾種電話 可能是詐騙

接到這幾種電話 可能是詐騙
日本老人懂穿搭 她曝阿姨們優雅時髦「這髮型是王道」

日本老人懂穿搭 她曝阿姨們優雅時髦「這髮型是王道」
拜登G7峰會恍神亂走、對空氣比讚 義總理急忙拉回

拜登G7峰會恍神亂走、對空氣比讚 義總理急忙拉回
Meta創辦人查克柏格 十英畝太浩湖濱豪宅 公開

Meta創辦人查克柏格 十英畝太浩湖濱豪宅 公開