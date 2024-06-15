聖瑪利諾高中2024畢業生 名校歡迎專業熱門

聖瑪利諾學區華人教委張志堅（左）向畢業生頒授證書。（SMUSD）

華人學生占多數的聖瑪利諾 高中（San Marino High School）本周舉行了2024 屆畢業典禮，198 名畢業生的平均成績（GPA）3.71，加州測驗結果躋身加州公立高中前 20 名，多位畢業生被常春藤大學和其他名校錄取，熱門專業比例高，前程錦繡。

該學區 華人教委張志堅（C Joseph Chang）表示，幫助學生為現在和將來的成功做好準備，向來是學區的首要任務。本屆畢業生的學業表現和升學去向證明，社區也會像學區一樣為他們倍感自豪。

他介紹，聖瑪利諾高中本屆畢業生，83%在校期間至少選修了一門大學先修課程（AP），每位學生平均參加 AP 課程4.87科。選修 AP 課程的學生比以往任何時候都多，通過 AP 考試的比例也逐年升高。

2024年畢業生78% 將就讀四年制大學，22%就讀社區大學並將轉入四年制本科，就讀加州大學 校園的占比23%；學生就讀加州境內和外州的私立大學，分別為10%和18%。

大學名校錄取率也是檢驗高中畢業生綜合素質的重要指標，張志堅進一步指出，聖瑪利諾高中可以自豪地分享今年已被錄取並將就讀的198 名大學新鮮人的一些亮點，同時也非常感謝輔導員們四年來指導學生撰寫論文和申請大學的努力。

今年常春藤聯盟（Ivy League）錄取了7位畢業生，包括哈佛大學、康奈爾大學、布朗大學和賓州大學。在其他公私立名校方面，史丹福大學（Stanford）錄取1 人，韋斯理學院（Wellesley）1人，加州理工學院（Caltech）1 人， 俄亥俄州立大學（Ohio State）4 人， 紐約大學（NYU）4人，雪城大學（Syracuse）6 人，密西根大學（Michigan）4 人，普渡大學（Purdue）8 人，南加州大學（USC）9 人，賓州州立大學（Penn State）11 人，東北大學（Northeastern）11 人。在最受學生青睞的加州公立大學方面，柏克萊加大（UC Berkeley）錄取7 人，洛杉磯加大（UCLA）9 人。

在熱門專業選擇方面，本屆畢業生也是當仁不讓，最有競爭性的一些專業也錄取該校多位學生，包括生物學21 人、商業18人、工程9人，以及心理學8人。