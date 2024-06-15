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聖地牙哥社區健康日 華人醫師和醫學生義診

聖地牙哥訊
聖地牙哥社區健康日，華人醫師和醫學院亞裔學生聯合義診。（聖地牙哥華裔醫師協會）
聖地牙哥社區健康日，華人醫師和醫學院亞裔學生聯合義診。（聖地牙哥華裔醫師協會）

本月初，聖地牙哥華人醫師協會和聖地牙哥加州大學（UCSD）醫學院亞裔學生會，聯合舉辦了疫情大流行後結束後第一次社區健康日活動，參加義診的醫生和醫學生們認真負責和樂意為華人社區服務。

聖地牙哥社區健康日活動在 99大華超市附近的曾晶全州保險公司舉辦。健康日的主要內容是健康篩查、醫生諮詢、健康保險諮詢。醫學院學生們在入口處為病人量血壓測心率，介紹老年人如何預防跌倒，發放聖地牙哥市政府製作的中文預防跌倒的指南。各科的醫生有條不紊地為病人做健康諮詢。

聞訊趕來參加健康日活動的華人，年齡跨度從3歲小孩到92歲老人，扶老攜幼，絡繹不絕。民眾非常感謝華人醫生和醫學院學生在繁忙的工作學習之餘，盡力為社區服務。

參加健康日活動的醫生們有內科邵源、高翎翎，呼吸危重症醫學科李京紅，血液腫瘤科陳堅，眼科宋德祿，針灸科冀棟，精神科金華、梁俐，婦產科樊莉。參加健康日活動的UCSD 醫學院學生有Angela Wang、Clifford He、Sandy Hu 和Crystal Liang。他們不辭辛勞，度過了一個繁忙而有意義的星期日，並準備計劃明年再度舉「健康日」活動。

聖地牙哥華人醫師和醫學院亞裔學生為民眾義診。（聖地牙哥華裔醫師協會）
聖地牙哥華人醫師和醫學院亞裔學生為民眾義診。（聖地牙哥華裔醫師協會）

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