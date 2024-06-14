黃仁勳會加州理工台灣留學生 提出好問題是重要能力

畢業生和家長們驚喜地發現黃仁勳(中)出現在入場隊伍裡。（記者張庭瑜/攝影）

加州 理工學院（California Institute of Technology）6月14日（周五）舉行第130屆畢業典禮，邀請到全輝達公司(NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳 擔任主講人，典禮前黃仁勳會晤台灣留學生，在AI 科技時代，能提出好問題將成為重要能力。

畢業典禮於上午10時準時開始，現場座無虛席，氣氛熱烈。畢業生們在進場時驚喜發現黃仁勳竟然也在隊伍中，不少人興奮地跟拍到底。黃仁勳的演講長達近1小時，演講過程中，許多民眾更是拿出手機、自備腳架和攝影機等進行拍攝與錄影。

在畢業典禮前，黃仁勳更特地與台灣畢業生們私下會面。談話過程中，他時而用流利的台語與大家交流，關心學生們在校期間是否能吃到家鄉美食，以及返台頻率等。學生們也抓住機會向黃仁勳請教。在被問及AI時代最重要的技能是什麼時，黃仁勳表示「提出好問題」是關鍵技能。他強調，未來科技時代，問出好的問題將成為重要能力，因為隨著AI技術的發展，每個人將擁有多個AI助理，提出好的問題將成為關鍵，這個見解令在場的台灣學生受益良多，黃仁勳還表示，AI技術將在各個領域中發揮重要作用，並鼓勵畢業生積極投入AI的研究與應用。