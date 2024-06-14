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加州理工演講 黃仁勳勉勵畢業生：AI領域大展拳腳

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黃仁勳會加州理工台灣留學生 提出好問題是重要能力

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
畢業生和家長們驚喜地發現黃仁勳(中)出現在入場隊伍裡。（記者張庭瑜/攝影）
畢業生和家長們驚喜地發現黃仁勳(中)出現在入場隊伍裡。（記者張庭瑜/攝影）

加州理工學院（California Institute of Technology）6月14日（周五）舉行第130屆畢業典禮，邀請到全輝達公司(NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳擔任主講人，典禮前黃仁勳會晤台灣留學生，在AI科技時代，能提出好問題將成為重要能力。

畢業典禮於上午10時準時開始，現場座無虛席，氣氛熱烈。畢業生們在進場時驚喜發現黃仁勳竟然也在隊伍中，不少人興奮地跟拍到底。黃仁勳的演講長達近1小時，演講過程中，許多民眾更是拿出手機、自備腳架和攝影機等進行拍攝與錄影。

在畢業典禮前，黃仁勳更特地與台灣畢業生們私下會面。談話過程中，他時而用流利的台語與大家交流，關心學生們在校期間是否能吃到家鄉美食，以及返台頻率等。學生們也抓住機會向黃仁勳請教。在被問及AI時代最重要的技能是什麼時，黃仁勳表示「提出好問題」是關鍵技能。他強調，未來科技時代，問出好的問題將成為重要能力，因為隨著AI技術的發展，每個人將擁有多個AI助理，提出好的問題將成為關鍵，這個見解令在場的台灣學生受益良多，黃仁勳還表示，AI技術將在各個領域中發揮重要作用，並鼓勵畢業生積極投入AI的研究與應用。

台灣學生們表示，今年對他們而言更是特別的一年，因為今年的加州理工學院畢業生中共有十名來自台灣，這是近年來人數最多的一次，更邀請到台裔名人黃仁勳。這十位畢業生橫跨多個領域，包括物理、化學、材料、電機、資訊工程、醫學工程和經濟學等。其中已有三人獲得大學教授職位，一名將於2025年任職為加州理工學院教授。值得一提的是，該位獲獎人也獲得了全校唯一的最佳博士論文獎，成績斐然。

現場觀眾十分仔細地聆聽黃仁勳的演講。他深入淺出地分享了人工智慧的未來趨勢和自身經...
現場觀眾十分仔細地聆聽黃仁勳的演講。他深入淺出地分享了人工智慧的未來趨勢和自身經歷，令在場的畢業生和家長們深受啟發。（記者張庭瑜/攝影）
加州理工學院（California Institute of Technolog...
加州理工學院（California Institute of Technology）舉行第130屆畢業典禮，邀請到輝達公司(NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳擔任主講嘉賓。（Caltech）
黃仁勳的到來在現場引起了極大的轟動，他的風采吸引了許多民眾紛紛拿出手機跟拍。無論...
黃仁勳的到來在現場引起了極大的轟動，他的風采吸引了許多民眾紛紛拿出手機跟拍。無論是入場時還是發表演講時，黃仁勳的一舉一動都成為焦點。（記者張庭瑜/攝影）
加州理工學院（California Institute of Technolog...
加州理工學院（California Institute of Technology）舉行第130屆畢業典禮，邀請到輝達公司(NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳擔任主講嘉賓。（Caltech）

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