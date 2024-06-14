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亞太社區基金募款晚會 打造捐贈圈造福亞裔

記者沈瑋／洛杉磯縣即時報導
執行總監黃群雁（右二）代表APCF為陳柏宇（左二）頒發慈善領袖獎；左一與右一分別為晚會主持人張芳瑜與江俊輝（由亞太社區基金提供）
執行總監黃群雁（右二）代表APCF為陳柏宇（左二）頒發慈善領袖獎；左一與右一分別為晚會主持人張芳瑜與江俊輝（由亞太社區基金提供）

亞太社區基金（Asian Pacific Community Fund，簡稱APCF）13日舉辦第18屆「Giving for All Seasons」年度募款晚會，表彰為亞裔及太平洋島民社區無私奉獻的領袖。APCF理事會主席Wendy On、執行總監黃群雁（Chun-Yen Chen）、加州眾議員方樹強（Mike Fong），以及APCF多位理事、各贊助商代表都出席了此次活動。

晚會由加州前財務長江俊輝（John Chiang）和 2024年美國亞裔小姐張芳瑜（Tiffany Chang）主持。今年的得獎者包括台灣會館董事長陳柏宇（Paul Chen，慈善領袖獎）、Monarch Private Capital（企業慈善獎）以及Asian Americans in Public Finance（捐獻精神獎）。

理事會主席Wendy On表示，APCF對於自身草根性的歷史和創會社區領袖的初衷深感自豪。APCF已從最初在工作地點推動捐款的宣導工作逐漸擴展到量身打造的捐贈圈子 (Giving Circles)，頒發獎助金、獎學金和贊助商建議的款項資助等慈善工作項目。

執行總監黃群雁介紹道，這次活動籌得的所有善款都會投入到幫助和支持亞太裔社區中還在成長中的非營利組織，透過免費健全能力計畫和無限制的運營補助款，進一步推動亞太裔社區的發展和繁榮。

方樹強議員在晚會上致詞，回憶起自己20年前為洛杉磯市工作時，便已經瞭解到了亞太社區基金的貢獻，當時他也是一位捐贈者。他讚揚基金會多年來與個人、家庭和企業的緊密合作，以及其在南加州和聖蓋博谷所取得的卓越成就。

APCF成立34年來，已有超過3萬名捐贈者與之攜手合作，共發放超過1550萬美元給數以百計的亞裔及太平洋島民非營利機構。APCF及其81個網絡單位每年服務125萬民眾，提供英語和西班牙語外的43種亞洲及太平洋島民語言的計畫和服務。

APCF理事會成員、執行總監及重要社區夥伴合影。（記者沈瑋/攝影）
APCF理事會成員、執行總監及重要社區夥伴合影。（記者沈瑋/攝影）

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