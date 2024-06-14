高中生暑期雙重註冊 提前開啟大學之旅

加州社區大學負責教育服務與支持的華裔副總校長Rebecca Ruan-O’Shaughnessy。（CCC提供）

本學年結束，暑期來臨，現在是高中生註冊大學課程並透過雙重註冊（Dual Enrollment）取得成功的資訊的最佳時機。雙重註冊允許學生獲得可計入高中文憑和大學學位的學分，而且完全免費。對於想要省錢並更快完成學業的學生來說，這是一個很好的資源。對於應屆畢業生來說，社區大學（Community colleg）是一種經濟實惠的入門方式。

加州 社區大學（CCC）總校長辦公室負責教育服務與支持的華裔 阮副總校長（Rebecca Ruan-O’Shaughnessy）撰文指出，雙錄取項目允許高中一年級及以上的學生修讀課程來獲得大學學分，同時也可用來獲得高中畢業證書。這將使他們能夠更快地完成高中學業，同時獲得大學學分和經驗。最重要的是，對於大多數加州學生來說，雙錄取課程都是免費的，從而為他們的高等教育之路提供了一個良好的起點。

除了雙錄取，加州社區大學還提供不同的選擇，以幫助學生按照自己的時間規劃實現目標，並為他們提供在成功之路上所需的基礎教育。通過加州社區大學的轉學副學士（Associate Degree for Transfer）學位項目，學生們將可以通過保送而轉入一所參與計劃的四年制大學，並在那裡獲得學士學位。另一個對學生們很有吸引力的選擇是加州社區大學的職業教育項目。該項目提供了包括醫學、航空學、工程技術等在內的200多個高薪領域和行業的職業選擇。職業教育為學生們提供所選領域內的實踐技術培訓，確保他們找到合適的職業，並讓其獲取自己最想要的教育、技能與證書。這也能讓他們從加州社區大學畢業後就立即開始在高薪職位工作。

不管最終目的是什麼，高中生們都可以在今天通過雙錄取來開始自己的高等教育之旅，從而為實現學術和職業目標提前做好準備——無論這些目標是什麼。隨著夏季的臨近，現在正是學生們報名就讀暑期課程的好時機。

阮副總校長進一步指出，通過參加雙錄取，學生可以獲得以下好處：瞭解並為大學生活做準備，能夠探索興趣、職業和專業；有機會獲取職場所需的技能；受到繼續求學的激勵並堅持追求大學學位或證書；瞭解大學教育的好處；通過捷徑來完成的大學教育，從而節省時間和金錢。

學生要如何報名就讀雙錄取課程？具體步驟和細節因學院而異。學生應與他們的高中輔導員聯繫，或聯繫當地社區大學校園，以瞭解報名要求。一般步驟如下：1. 在cccapply.org上完成在線大學申請。2.在當地社區大學完成入學指導。3.向當地社區大學提交高中成績單。4.請高中輔導員幫助完成和提交雙錄取表格。5.在當地社區大學網站上報名就讀大學課程。