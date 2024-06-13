親巴抗議者佔領大樓 洛州大校長被困數小時

洛杉磯州立大學（Cal State LA）週三晚間爆發親巴勒斯坦學生暴力佔領事件，導致校長被困辦公室內，建築物遭嚴重破壞。（abc7電視台）

洛杉磯 州立大學（Cal State LA）6月12日（周三）晚間發生嚴重的暴力事件。一群支持巴勒斯坦 的抗議學生強行佔領學生服務大樓，堆放傢俱設置路障，封鎖所有出入口；甚至從建築物內強拆影印機和傢俱，持續加固路障至深夜，校長伊恩斯（Berenecea Johnson Eanes）被困在八樓辦公室內數小時。

近一個月來，一群支持巴勒斯坦的學生在校園另一區域紮營，抗議校方資金投入所謂「種族滅絕」行為。然而在12日晚間，抗議學生突然將示威活動轉移至學生服務大樓，以暴力手段佔領建築物。

抗議者指出，去年底甫上任的校長伊恩斯對他們提出的訴求保持沉默約20天之久。儘管在本周初，抗議者收到校長的電子郵件，但內容僅是重申先前的立場，沒有任何具體承諾。

抗議學生維拉（Vera）表示，他們已經厭倦了被學校一再忽視，所以才選擇採取更加激進的策略。有些抗議者甚至把自己鎖在了大樓的前門上，揚言除非得到校長承諾將大學資金從「種族滅絕」中撤出，否則絕不鬆開鎖鏈。

據悉，事件發生時，有近十名校內職員被困在大樓內動彈不得，但目前尚不清楚伊恩斯校長是否也在其中。而在抗議者設置路障的整個過程中，現場似乎並沒有校園警察或任何校外執法機構介入或制止。洛杉磯市警察局發言人也向媒體表示，他們並未接獲來自校方要求支援的任何請求。

直到周四早晨，抗議學生和群眾才逐漸撤離大樓。然而，建築物的內外都已經遭到嚴重破壞，許多底層的窗戶上塗滿了支持巴勒斯坦的標語塗鴉，現場畫面可見窗戶破裂、傢俱殘骸和碎片散落滿地。

目前校方已將這起事件定調為「嚴重且未經授權的破壞性抗議活動」，並將徹查責任歸屬。為了確保師生的人身安全，原本在校園內進行的所有課程將改為遠端視訊授課，原定於周五舉行的各項大型活動也已經取消，等待校方進一步通知。伊恩斯至今仍未對此事件發表任何公開聲明。