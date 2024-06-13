我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣移民二代劉嫣然 花泳好手前進巴黎奧運會

通膨正在緩解 史指那指連4日創新高

親巴抗議者佔領大樓 洛州大校長被困數小時

洛杉磯訊
洛杉磯州立大學（Cal State LA）週三晚間爆發親巴勒斯坦學生暴力佔領事件，導致校長被困辦公室內，建築物遭嚴重破壞。（abc7電視台）
洛杉磯州立大學（Cal State LA）週三晚間爆發親巴勒斯坦學生暴力佔領事件，導致校長被困辦公室內，建築物遭嚴重破壞。（abc7電視台）

洛杉磯州立大學（Cal State LA）6月12日（周三）晚間發生嚴重的暴力事件。一群支持巴勒斯坦的抗議學生強行佔領學生服務大樓，堆放傢俱設置路障，封鎖所有出入口；甚至從建築物內強拆影印機和傢俱，持續加固路障至深夜，校長伊恩斯（Berenecea Johnson Eanes）被困在八樓辦公室內數小時。

近一個月來，一群支持巴勒斯坦的學生在校園另一區域紮營，抗議校方資金投入所謂「種族滅絕」行為。然而在12日晚間，抗議學生突然將示威活動轉移至學生服務大樓，以暴力手段佔領建築物。

抗議者指出，去年底甫上任的校長伊恩斯對他們提出的訴求保持沉默約20天之久。儘管在本周初，抗議者收到校長的電子郵件，但內容僅是重申先前的立場，沒有任何具體承諾。

抗議學生維拉（Vera）表示，他們已經厭倦了被學校一再忽視，所以才選擇採取更加激進的策略。有些抗議者甚至把自己鎖在了大樓的前門上，揚言除非得到校長承諾將大學資金從「種族滅絕」中撤出，否則絕不鬆開鎖鏈。

據悉，事件發生時，有近十名校內職員被困在大樓內動彈不得，但目前尚不清楚伊恩斯校長是否也在其中。而在抗議者設置路障的整個過程中，現場似乎並沒有校園警察或任何校外執法機構介入或制止。洛杉磯市警察局發言人也向媒體表示，他們並未接獲來自校方要求支援的任何請求。

直到周四早晨，抗議學生和群眾才逐漸撤離大樓。然而，建築物的內外都已經遭到嚴重破壞，許多底層的窗戶上塗滿了支持巴勒斯坦的標語塗鴉，現場畫面可見窗戶破裂、傢俱殘骸和碎片散落滿地。

目前校方已將這起事件定調為「嚴重且未經授權的破壞性抗議活動」，並將徹查責任歸屬。為了確保師生的人身安全，原本在校園內進行的所有課程將改為遠端視訊授課，原定於周五舉行的各項大型活動也已經取消，等待校方進一步通知。伊恩斯至今仍未對此事件發表任何公開聲明。

巴勒斯坦 洛杉磯

上一則

美國奧運花泳選手 多重篩選沙裡淘金

延伸閱讀

傑仕堡案 新壽前董座吳東進1億元交保

傑仕堡案 新壽前董座吳東進1億元交保
科威特移工宿舍凌晨惡火釀49死 疑違法住太多人惹禍

科威特移工宿舍凌晨惡火釀49死 疑違法住太多人惹禍
穿著梅西球衣爬牆 波蘭「蜘蛛人」挑戰28樓 驚動消防員

穿著梅西球衣爬牆 波蘭「蜘蛛人」挑戰28樓 驚動消防員
市府清理房車營地 抗議者癱瘓交通

市府清理房車營地 抗議者癱瘓交通
阿裔抗議者 要賀錦麗停援以色列

阿裔抗議者 要賀錦麗停援以色列
影／俄亥俄州1銀行大樓天然氣爆炸 7傷2失蹤 有倒塌危險

影／俄亥俄州1銀行大樓天然氣爆炸 7傷2失蹤 有倒塌危險

熱門新聞

華人名牌球鞋發燒友郭先生買賣鞋年入10萬，結果被警察抄家，原來他竟然買到零元購贓物。圖為示意圖。(取自Unsplash Erik Mclean圖片)

以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

2024-06-09 21:35
南加豪華海景屋降價40萬元求售。（Sherry提供）

華人豪華海景房 一口氣降40萬求售

2024-06-07 14:49
案發住宅是一棟兩層民宅，10日中午門口還停靠著警車，警方在院內調查辦案。（記者張宏／攝影）

亞市出租屋 1男3女拎包入住爆衝突 華人屋主被迫開槍

2024-06-12 02:20
女嫌爬上車頂並脫光衣服、雙手叉腰。（取自Citizen App）

捂臉...南加女被警追 竟爬上車頂脫光光

2024-06-10 20:05
台灣盛香珍果凍在南加州好市多上架後，因獨特口感與實惠價格廣受華人歡迎，引發搶購風潮。(讀者提供)

台灣盛香珍果凍好市多上架 南加華人瘋搶

2024-06-12 02:16
好市多將於明年1月至8月停止銷售書籍。（NBC電視台畫面）

感覺就像停售熱狗一樣 好市多精神食糧不再全年上架

2024-06-09 20:53

超人氣

更多 >
加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要

加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要
德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷

德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷
百萬豪宅被「1萬元」賤賣 假賣家在Zillow放釣餌

百萬豪宅被「1萬元」賤賣 假賣家在Zillow放釣餌
4.3萬尋求庇護者湧入後 這城市遊民激增3倍

4.3萬尋求庇護者湧入後 這城市遊民激增3倍
德州夫妻度蜜月...達美航空弄丟行李沒衣服穿 總算在這找到

德州夫妻度蜜月...達美航空弄丟行李沒衣服穿 總算在這找到