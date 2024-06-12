南加居民區黑熊出沒 竟在後院安家定居

南加居民家中有熊出沒，似乎已在他們家安家定居。（KTLA電視台）

這個季節，南加 山區居民區出現熊的蹤影並不罕見，但聖蓋博 谷兩個家庭近日與這些大型毛茸鄰居，有了非常近距離的接觸。

居住在蒙羅維亞市（Monrovia）的一對夫婦Bree和Jamey Tate表示，他們已經習慣深夜看到熊在家門口翻找垃圾，但最近，這位訪客不僅從垃圾桶中撿走了一些被丟棄的零食，還在他們家安頓下來。Jamey說：「你能聽到它拖著垃圾桶，發出一些咕嚕聲，翻出食物，然後在那裡咀嚼著。」

這隻耳朵上有著綠色標記的熊，在這對夫婦家的院子一側找到了居所。Bree說，這是第一次有熊在他們家安家。

雖然這位不速之客看起來非常溫和，但對於即將在8月迎來第三個孩子的Tate一家，他們還是表示擔憂。這對夫婦打電話給動物控制部門，但卻被告知他們無法做太多干預。野生動物專家表示，只要不威脅公共安全或發生與人對峙的情況，他們就無法介入。

在大約五哩外的山上，另一戶居民McCloskey的家庭監控攝像頭捕捉到了一次驚心動魄的場景：一隻熊正與他們15磅重的貴賓犬Potato對峙。當時，Potato因為察覺熊的闖入，當主人開門查看情況時，它立刻衝出去與熊對峙。但幸運的是，狗狗沒有受傷，並成功把熊趕走了。不過McCloskey表示，之後會確保狗狗被拴住，以防熊為了自衛傷害狗狗。

加州 魚類和野生動物部門（California Department of Fish and Wildlife）的官員表示，熊擅長覓食，通常不會攻擊貓狗。不過，他們還是建議減少吸引熊的食物或物品，例如垃圾和掉落的水果。該部門正試圖追蹤目擊事件，並呼籲在社區內發現熊的民眾透過網站報告。