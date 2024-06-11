算給你看 到好市多加油形同免了會員費

好市多COSTCO的加油站 (照片來源: costco.com)

好市多 COSTCO是個商品好、信譽佳的零售業者，但成為會員每年至少要繳60元會費。其實如果你開的是汽油引擎車，這60元的年費光從節省的汽油錢或許就可以支付。

好市多的好康(意即優惠等措施）很多，譬如麵包夾熱狗香腸長久以來就是1.50元，整隻烤雞(rotisserie chicken)在這物價飛漲的年代，還是4.99元一隻。精明的好市多會員還知道，給車子加油最便宜的地方，就是好市多的加油站 ，連腳都不用踏進店裡，就可以省相當可觀的錢，更何況好市多的汽油被評為第一等(tier one)。

大衛許瓦茲(David Schwartz)和妻子蘇珊合寫了一本叫「好市多之樂」(the Joy of Costco)的書，他們表示觀察過全國各地的汽油價 格以後，發現在好市多每加侖都大約可以省下20分。根據好市多的年度財報，它在全國的692間加油站，營業額佔了公司業績的13%，可見它的汽油價格多麼受會員歡迎。

而且好市多認為顧客前來加油，也會順便進店買東西，成為一石二鳥之計。許瓦茲夫婦指出，譬如艾克森美孚(Exxon-Mobile)，賣汽油就是它的生意，錢只能從汽油的利潤來賺，但好市多業務繁多，賣汽油還順便帶來其他業務的生意，所以它願意在汽油上減價，找機會把會員帶到店門口。

有些人不喜歡到好市多買東西，但即使不買任何好市多的物品，光是加油可能也值回了那60元會費。每加侖如果可以省20分，加油300加侖就可以省60元。根據許瓦茲夫婦的簡單計算，如果每加侖可跑25哩，某人每年開車7500哩，在好市多加油就可以至少省下60元汽油錢。

高等會員(executive membership)的年費是120元，那麼要開1萬5000哩才能賺回會費，但高等會員在好市多買東西都會得到2%的現金回饋(cash back)，包括加油的錢。如果只是為了加油，當高等會員不划算，但如果原本已經在好市多消費很多，那就可能值得了。