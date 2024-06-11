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洛縣女護士被殺身亡 「約會」男子涉案被捕

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洛縣女護士被殺身亡 「約會」男子涉案被捕

核桃市訊
核桃市35歲女護士Nicole Marquisee5月31日在杭廷頓灘被殺身亡。（翻拍自Courtesy of FreeFunder）
核桃市35歲女護士Nicole Marquisee5月31日在杭廷頓灘被殺身亡。（翻拍自Courtesy of FreeFunder）

洛杉磯縣鑽石吧(Diamond Bar)一名男子，被控涉嫌一起發生在杭廷頓灘（Huntington Beach）的謀殺案，保釋金200萬元。

35歲的鑽石吧居民Christopher Mendez，10日下午5時半左右在其位於鑽石吧的家中被捕。杭廷頓灘警方發言人Jessica Cuchilla表示，調查顯示Mendez涉嫌與今年5月發生在杭廷頓灘的一起謀殺案有關，該案導致核桃市一名35歲女子死亡。

警方表示，5月31日下午2時半左右，警方接到報案前往當地的England街1100號街區的一棟民宅，發現Nicole Marquisee已經死亡。Cuchilla表示，Mendez在謀殺案發生後一度不知去向，但6月7日，他從墨西哥邊境重新進入美國。

警方調查表示，死者早些時候與Christopher Mendez有「約會關係」。Marquisee被朋友昵稱「Coco」，是一名註冊護士。她的家人表示，她一生致力於幫助他人。謀殺案發生後，Marquisee的妹妹Erilen Marquisee在籌款網站FreeFunder發起籌款，她在網站上寫道：「Marquisee作為暴力受害者，過早被結束了生命」。

警方目前沒有透露案情細節。

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