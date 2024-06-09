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華人機場回洛市中心 谷歌導航避收費站竟無用

記者金維多／洛杉磯即時報導
LAX-洛市中心，谷歌導航打開避開收費站功能默認走收費高速。（記者金維多／製圖）
LAX-洛市中心，谷歌導航打開避開收費站功能默認走收費高速。（記者金維多／製圖）

人工智能大數據時代，地圖導航已經十分成熟。但在洛杉磯有這麼一段路，作為全球使用率最高的谷歌導航卻容易給民眾「帶溝裡」稍不留神，司機就會經過收費路段，如果沒有開通自動繳費功能，還將面臨高額的罰金。

南加華人葉先生日前從洛杉磯市中心Crypto體育場附近的高檔公寓出發，前往洛杉磯國際機場（LAX），在去的過程中谷歌導航大部分讓他走了城鎮路線。葉先生表示，以往去機場基本都走的高速，但當下認為可能高速堵車，所以導航優先給了最省時路線，並沒有過多在意。

但在回程中卻出了意外。導航指引葉先生從105號公路轉110號公路回公寓，但當開到半路時，導航提示靠向最左側車道行駛，葉先生頓感不對，前方的最左側車道提示標誌顯示即將進入收費路段，於是他果斷選擇了繼續右方主路行駛，避開收費路段。但隨後導航修改了路線，讓其在匝道不斷繞圈掉頭，最終輾轉反側又回到了收費口。葉先生表示，當時不想再浪費時間，想著事後交錢就行，於是就選擇通過收費路段。根據葉先生的描述，這段收費路段要直接上高架後匯入主路，並且有一段挺長的實線路程無法駛出最右側車道。

回公寓後，葉先生十分費解，自己明明勾選了谷歌導航的避開收費站選項，為何還能經過收費站。於是打開軟件一番研究後發現，只要勾選避開收費站選項後，谷歌竟然主動會選擇收費路線。但如果不勾選，導航就會顯示另外幾條路線，並提示葉先生之前選擇的那段路線有收費站。看似方便的功能卻是一個「坑」，人工智能不如人腦主動選擇來的正確。

葉先生這才回想起為何在去程導航讓他大部分走了城鎮路線。因為當時專注開車沒法分心，他表示，其實還有一種取巧的辦法，就是直接勾選避開高速公路選項，這樣就能完美避開收費站，只不過通常走城鎮需要花費更長時間。

而同行的另一位好友也表示，自己之前送機也遇到過一樣的情況，當時忘記提醒葉先生注意。並且這段收費路程如果車輛沒有開通自動繳費功能，無法在網上主動繳費，只能等待罰單。不久後葉先生果然收到罰單，除了每英里的單價即時收費以外，還需要繳納8元的罰金。

谷歌 洛杉磯國際機場 人工智能

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