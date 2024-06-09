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感覺就像停售熱狗一樣 好市多精神食糧不再全年上架

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編譯陳盈霖／即時報導
好市多將於明年1月至8月停止銷售書籍。（NBC電視台畫面）
好市多將於明年1月至8月停止銷售書籍。（NBC電視台畫面）

福斯電視台（FOX 11）報導，根據紐約時報好市多（Costco）計畫從明年1月至8月，停止在店內固定銷售書籍，未來將僅在年底佳節購物期間（每年9月至12月）或特別促銷期間進貨。此一令人意外的消息，對出版業構成另一威脅。

出版業高層告訴媒體，零售商做出這項決定，有部分原因是因員工儲存書籍成本增加，這些書籍需放置零售店內桌上展示，不像其他物品，可簡單鋪設在托盤上讓顧客隨意選擇。

紐約時報報導，此消息可能對出版業者造成重大影響，因該批發商批量訂單龐大，單本書籍進貨量就可能有數十萬本。福斯商業台（FOX Business）聯繫好市多進行評論。這項決定在Reddit上遭到批評。不少用戶認為這一決定，類似於「取消美食廣場的熱狗」，指好市多深受顧客喜愛，熱狗和蘇打水1.5元組合。

根據出版商周刊（Publishers Weekly）報導，好市多多年來一直是主要書商之一，但業界也清楚，該公司正逐步減少書籍銷售。據悉，暢銷小說和書友會選擇的書籍，在好市多銷售情況不錯，此外還有非小說精裝類書、食譜和兒童書籍套裝等。

上周好市多公布近期一個季度強勁收益報告。LSEG數據顯示，截至5月12日的季度，好市多總營收為585.2億元，而分析師平均預期為580.7億元。

好市多 紐約時報 食譜

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