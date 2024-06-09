在加州這些城市生活 想要存錢「全美最難」

在全美最難存錢的十大城市中，有九個都在加州。（取自網站Pexels)

在銀行存錢以備不時之需，對每個家庭來說，都很有必要。不過根據一項數據統計，在全美最難省錢的十大城市中，加州 佔據九個，其中有8個位於南加 。

近日個人理財網站FinanceBuzz分析125個人口超過20萬的城市數據，並根據生活成本、收入中位數和債務收入比等多項指標，對它們進行排名。在FinanceBuzz的美國最難存錢城市排名中，位於洛杉磯范杜拉縣的奧柯斯那（Oxnard）位列第一。FinanceBuzz 指出，奧柯斯那的生活成本很高，是全國抵押貸款 佔收入比重較高的五城市之一；也是上榜城市中，債務與收入比最差的五個城市之一。

除奧柯斯那外，進入「最糟糕」前五名的加州其他城市，還包括聖塔安那（Santa Ana）（第二）、河濱縣莫瑞諾谷（Moreno Valley）（第三）、河濱市（Riverside）（第四）和聖伯納汀諾（San Bernardino）（第五）。南加地區的安那罕（Anaheim）、朱拉維斯塔（Chula Vista）、洛杉磯市、芳塔那（Fontana）分別位列第六、第七、第九和第十。

FinanceBuzz解釋，「許多相同的因素」，是這些城市難存錢的原因。加州的生活成本，通常比其他州高。根據數據，儘管莫瑞諾谷的生活成本稍微便宜，但居民大多負債；其債務與收入比率，是名單上所有城市中最糟糕的之一。

在全國範圍內，俄亥俄州（Ohio）的Toledo和賓州匹茲堡（Pittsburgh）位居「最容易存錢的城市」第一和第二。FinanceBuzz發現Toledo的生活成本，是所有城市中第二低的；與當地居民的收入相比，租金和抵押貸款成本都較低。