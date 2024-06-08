基督教新生命宣道會教會 暑期辦免費課程造福社區兒童

基督教新生命宣道會教會將於2024年暑假為社區兒童提供免費的數位美術課和創作英文寫作夏令營。（基督教新生命宣道會提供）

洛杉磯 縣惠提爾市（Whittier）的基督教新生命宣道會教會，將於暑期為社區兒童提供免費的數位美術課和創作英文寫作夏令營。該活動由教會義工組織 「新生命行動」 主辦。

數位美術課將於6月9日、16日和23日下午2時至4時舉行。創作英文寫作夏令營則分別在6月28日至7月1日和7月5日至8日兩個時段進行，共計八次課程；具體課程時間安排為：3至4年級下午1時30分至3時，5至6年級下午3時10分至4時40分，7至8年級下午4時50分至6時20分。

新生命宣道會教會牧師陳祐生表示，提供這些免費課程的目的是讓所有孩子，不論背景，都能夠在暑期參與有意義的活動，發掘和培養自己的興趣與能力。「新生命行動」作為該教會內的義工組織，致力於鼓勵兒童和青少年參與義工服務，幫助低收入 、無家可歸者和老年人等弱勢群體。對於累積一定義工服務時數的孩子們，教會還將為其申請美國總統義工服務獎（The President's Volunteer Service Award）。陳祐生也鼓勵華人 朋友們讓孩子們積極參與「新生命行動」義工活動。