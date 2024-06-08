我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

石油大亨入境美國遭盤問十小時超氣 此生不再來美國

他穿淺藍 她穿亮粉 百歲二戰老兵諾曼地浪漫迎娶96歲新娘

基督教新生命宣道會教會 暑期辦免費課程造福社區兒童

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
基督教新生命宣道會教會將於2024年暑假為社區兒童提供免費的數位美術課和創作英文寫作夏令營。（基督教新生命宣道會提供）
基督教新生命宣道會教會將於2024年暑假為社區兒童提供免費的數位美術課和創作英文寫作夏令營。（基督教新生命宣道會提供）

洛杉磯縣惠提爾市（Whittier）的基督教新生命宣道會教會，將於暑期為社區兒童提供免費的數位美術課和創作英文寫作夏令營。該活動由教會義工組織 「新生命行動」 主辦。

數位美術課將於6月9日、16日和23日下午2時至4時舉行。創作英文寫作夏令營則分別在6月28日至7月1日和7月5日至8日兩個時段進行，共計八次課程；具體課程時間安排為：3至4年級下午1時30分至3時，5至6年級下午3時10分至4時40分，7至8年級下午4時50分至6時20分。

新生命宣道會教會牧師陳祐生表示，提供這些免費課程的目的是讓所有孩子，不論背景，都能夠在暑期參與有意義的活動，發掘和培養自己的興趣與能力。「新生命行動」作為該教會內的義工組織，致力於鼓勵兒童和青少年參與義工服務，幫助低收入、無家可歸者和老年人等弱勢群體。對於累積一定義工服務時數的孩子們，教會還將為其申請美國總統義工服務獎（The President's Volunteer Service Award）。陳祐生也鼓勵華人朋友們讓孩子們積極參與「新生命行動」義工活動。

陳祐生強調，服務社區是新生命宣道會教會的重要使命之一，歡迎華人朋友提供人力或財力支持，共同為社區兒童的健康成長貢獻一份力量。有意了解此次暑期活動詳情或希望報名的社區民眾，可查閱新生命宣道會教會網站 https://ch.nlcac.org，或致電陳祐生牧師：626-328-0589。

數位美術課於6月9、16、23日下午2時至4時舉行;創作英文寫作夏令營分別在6月...
數位美術課於6月9、16、23日下午2時至4時舉行;創作英文寫作夏令營分別在6月28日至7月1日和7月5日至8日進行，共八次課程，按年級分組。（基督教新生命宣道會提供）

華人 低收入 洛杉磯

上一則

川普抵洛杉磯為競選籌款 定罪後支持者激增

延伸閱讀

響應大趨勢 曼哈頓華埠禮品店結業 原址將開茶飲店

響應大趨勢 曼哈頓華埠禮品店結業 原址將開茶飲店
高德曼訪東華協會 感謝助申請住房補貼

高德曼訪東華協會 感謝助申請住房補貼
5成亞太裔疫情患者 有中度或重度心理困擾

5成亞太裔疫情患者 有中度或重度心理困擾
松柏之家包粽比賽 新任代理主席盼共創更好社區

松柏之家包粽比賽 新任代理主席盼共創更好社區
藥房疫情後倒閉潮 醫療照護資源減少 影響少數族裔社區

藥房疫情後倒閉潮 醫療照護資源減少 影響少數族裔社區
H Mart攜手社區領袖 共商公共安全與區域發展

H Mart攜手社區領袖 共商公共安全與區域發展

熱門新聞

政府規定，夫妻一方單獨帶未成年人出境，需出示另一位監護人的同意書。(示意圖，記者邵敏／攝影)

華女帶子離美 沒獲爸爸同意 航班起飛4小時被迫返回

2024-06-04 22:04
騙子自稱是37歲的華人女子，事業有成，正在尋找真愛。（示意圖／取自Unsplash.com）

7旬男被華女詐騙 失畢生積蓄70多萬「我被她迷住了」

2024-06-05 21:05
南加豪華海景屋降價40萬元求售。（Sherry提供）

華人豪華海景房 一口氣降40萬求售

2024-06-07 14:49
購物結帳出現錯誤非常普遍，建議及時核對收據。（記者邵敏／攝影）

好市多消費刷卡竟被連刷17次 300元費用變成5000多

2024-06-02 20:38
政府規定，夫妻一方單獨帶未成年人出境，需出示另一位監護人的同意書。(示意圖，記者邵敏／攝影)

妻擅攜子離美夫報警 飛機起飛4小時後返航

2024-06-05 02:20
Google搜尋的熱門話題顯示加州2024年還會發振興款。（取自Google搜尋）

3500、1萬2000…政府將再發紓困支票？商業雜誌查證了

2024-06-05 12:07

超人氣

更多 >
4星座準備轉運 雙魚助人有回報、他們逆風翻盤

4星座準備轉運 雙魚助人有回報、他們逆風翻盤
美最高法院大法官坦承接受招待 共和黨金主買單「50萬豪華旅遊」

美最高法院大法官坦承接受招待 共和黨金主買單「50萬豪華旅遊」
太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了

太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了
屢提台灣惹怒中國？ 黃仁勳離台前：只是感謝科技業夥伴支持

屢提台灣惹怒中國？ 黃仁勳離台前：只是感謝科技業夥伴支持
學生如何學AI？ AMD蘇姿丰提3建議

學生如何學AI？ AMD蘇姿丰提3建議