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川普抵洛杉磯為競選籌款 定罪後支持者激增

編譯陳盈霖／即時報導
前總統川普抵達洛城籌款。（KTLA 5）
前總統川普抵達洛城籌款。（KTLA 5）

洛杉磯每日新聞報導，前總統川普（Donald Trump）7日抵達洛杉磯，參加比佛利山莊（Beverly Hills）競選籌款會。這是他在紐約被判34項重罪名成立後首次籌款之旅。判決激怒共和黨人，當天捐款者激增。除洛城外，此行還至灣區、橙縣，希望趁此一勢頭籌集大量資金。

當天下午3時左右，一群支持者聚集比佛利山莊日落大道（Sunset Blvd.）和Delfern Drive交口等待川普，支持者揮舞巨大美國和以色列國旗，戴上川普的帽子歡呼著。

籌款活動位於North Elm路薩姆森（Lee Samson）私人住宅舉行，屋主是共和黨猶太聯盟（Republican Jewish Coalition）理事會成員，也是一家連鎖療養院擁有者。2019年曾替川普舉辦籌款，籌募約500萬元。

美國共和黨學院（College Republicans of America）主席多諾霍（Will Donohue）早些時候表示，前幾天判決結果鼓舞草根階層，「加州草根階層共識普遍與全美相同，他們不相信這是次公平審判。」他指出，這裡許多居民都支持他的減稅政策和承認耶路薩冷為以色列首都，該市也是洛杉磯兩個紅色選區之一。

共和黨籍聯邦眾議員加西亞（Mike Garcia）和朴銀珠（Michelle Steel）並未回應每日新聞就判決發表評論的請求。據悉，兩位投入選戰的候選人先前對判決的反應遭民主黨人嚴厲批評。

民主黨國會競選委員會發言人哥特利布（Dan Gottleib）表示，像加西亞和朴銀珠這樣的共和黨人陷入進退兩難困境，「他們與川普同舟共濟，現在他們需向加州選民證明，他們如何與34項重罪的現實並存。」儘管他們不一定出席籌款會，但加西亞已支持川普連任，朴銀珠也簽署讓川普作為初選代表的協議。

與此同時，拜登（Joe Biden）也計畫至西部進行更多籌款會，包括下周末在洛市孔雀劇院（Peacock Theatre）的籌款活動。

川普抵達洛城籌款，不少支持者歡迎。（KTLA 5）
川普抵達洛城籌款，不少支持者歡迎。（KTLA 5）

川普 共和黨 洛杉磯

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