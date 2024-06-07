H Mart攜手社區領袖 共商公共安全與區域發展

橙縣園林市H Mart超市舉辦社區安全會議，與會者包括政商界領袖，共同討論如何加強社區安全，應對日益嚴重的犯罪和無家可歸問題。（記者張庭瑜/攝影）

南加州 橙縣園林市（Garden Grove）H Mart超市7日邀請眾多加州政商界領袖，討論加強社區安全議題，應對日益嚴重的犯罪和無家可歸現象。

與會者包括聯邦眾議員朴銀珠（Michelle Steel）、加州眾議員謝德智（Tri Ta）、H Mart創辦人兼CEO Il-Kwang Kwon、園林市長Steve Jones、警察局長Brian Dalton、市經理Lisa Kim、副主管Jenny Lee、橙縣韓裔 聯合會主席James Cho、橙縣韓裔商會主席Jim Koo、Heapcher and Insurance ServiceCEO兼創辦人Steve Park、H Mart購物中心業主Charles Lee、園林市警察局特別資源小組警官布朗（Jeff Brown）以及H Mart園林分店總經理Lisa Lee Davila。

朴銀珠指出，加州正面臨犯罪高發、無家可歸者增多及店內盜竊頻繁等治安難題，民眾的安全感日益減弱。此外，加州的汽油價格較鄰近各州高出2至3美元，促使燃油盜竊活動增加。她呼籲，應廣泛徵詢社區民眾和商家的意見，警民聯手制定應對良策。

H Mart店經理Lisa Lee Davila分享商場面臨的困擾，包括盜竊、遊民 騷擾行為及暴力事件。今年就有遊民闖入店內進行盜竊，讓她感到恐懼。此外，遊民在店內外的騷擾行為，如大聲叫喊、隨地便溺，甚至持刀威脅顧客，已對顧客和員工的安全造成重大威脅。她強調，安全是首要任務，呼籲社區和警方能夠加強合作，共同營造一個安全的購物環境。

橙縣韓裔商會會長James Cho指出，治安問題已成為影響韓裔企業健康發展的最大瓶頸，商會將繼續扮演政企溝通的橋梁角色，通過走訪企業、問卷調研、座談研討等方式，全面收集企業主在治安領域面臨的重要問題，並形成系統性的調研報告，及時向政府部門反映，為營造安全的經商環境建言獻策。

謝德智表示，近年來加州的整體犯罪率不斷攀升，搶劫等暴力犯罪激增，企業主面臨前所未有的治安壓力。他透露，備受爭議的47號提案複議公投連署已接近門檻，有望在年底公投中付諸表決。他呼籲民眾積極投票，用手中的選票對47號提案說不，推動刑事司法改革，挽回治安頹勢。

謝德智還介紹了他正在推動的第1784號法案（AB 1784），將允許城市擴大使用低收入和中等收入住房基金來支持遊民的導航中心。他強調，這將為地方政府提供更多資源，以解決無家可歸問題，並改善社區的整體治安環境。

園林市警長Brian Dalton指出，警察部門需要更多資源來應對不斷增加的犯罪問題。2012年通過的第47號提案和第57號提案對警方的執法能力產生了不利影響，使得許多重罪被降級為輕罪，導致罪犯很快被釋放，無法有效威懾犯罪。他呼籲，立法機構應重新審視這些法律，賦予警方更大的執法權力，有效打擊犯罪。

園林市長Steve Jones表示，市政府正通過增聘警力、加強巡邏等措施支持治安工作，也希望商家能夠在安保上多做投入。此外，園林市也在遊民問題上取得一定進展，近期新開設的中央城市導航中心（Central Cities Navigation Center）提供100個床位，專門為遊民提供服務。