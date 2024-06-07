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洛縣羅蘭岡中餐館一周2次被砸 商家叫苦顧客不安

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
餐廳正門被砸破洞穿，碎玻璃一地。（辰先生提供）
餐廳正門被砸破洞穿，碎玻璃一地。（辰先生提供）

洛杉磯縣羅蘭崗（Rowland Heights）地區，近日有數家商店慘遭竊賊砸搶，包括Plaza At Puente Hills的「茴香煲仔飯」（Fennel Bistro）更是在一周內兩次被砸，老闆辰先生倍感無奈和無助。

影音：受訪者提供；後制：記者張庭瑜

辰先生表示，第一次砸店發生在6月3日（周一）凌晨約四點，當時兩名蒙面男子使用專業工具試圖打破餐廳的雙層玻璃未果，兩嫌最終破壞正門處進入，盜走約200元現金；但店面受損的修理費用則高達600元。

洛杉磯縣羅蘭岡的「茴香煲仔飯」一周內兩次被砸門盜竊損失慘重，店主呼籲警方加強巡邏...
洛杉磯縣羅蘭岡的「茴香煲仔飯」一周內兩次被砸門盜竊損失慘重，店主呼籲警方加強巡邏並採取有效措施以改善治安。（辰先生提供）

不料幾天後，在6日（周四）凌晨店面再次遭到入侵。這次，嫌犯僅使用石塊砸破玻璃，偷走了約40元現金。但是人，更換玻璃的費用則調達600元。辰先生表示，兩次事件中的嫌犯不是同一伙人。第一次的砸店行動相對專業且有計劃，而第二次則更像是隨機的破壞行為。雖然失竊金額和修理費用有限，但是，這些破壞行為給商家的經營帶來了困擾和不安。

辰先生提到，店內有安裝監控系統，但這些設施並未能有效阻止犯罪的發生。他還說，附近的其他店家也同樣遭遇了多次砸店事件，顯示出該區已成為犯罪分子的目標。辰先生指出，案發後立即報警。警方也有到場採證，但整體而言收效甚微。他坦言，此次接連遭竊事件，確實對店家經營及顧客信心造成衝擊。不過辰先生也表示，雖然治安較差，但他已經營一段時間，有了固定客流量，所以還不打算馬上搬離。他會參考網友建議，張貼「無現金」等標語來減少被砸店的頻率。

辰先生表示，犯罪活動頻繁不僅影響商家的經濟利益，更損害顧客對該區域安全的信心，長期下去將對整個商業區造成負面影響。他呼籲警方加強巡邏，採取更有效的治安措施，保障當地商家和消費者的安全。

店內的玻璃碎片散落一地，情況十分狼狽。（辰先生提供）
店內的玻璃碎片散落一地，情況十分狼狽。（辰先生提供）
餐廳正門被砸破洞穿，碎玻璃一地。（辰先生提供）
餐廳正門被砸破洞穿，碎玻璃一地。（辰先生提供）
餐廳的正門玻璃在凌晨時分被嫌犯用工具敲破，碎片散落一地，破壞嚴重。（辰先生提供）
餐廳的正門玻璃在凌晨時分被嫌犯用工具敲破，碎片散落一地，破壞嚴重。（辰先生提供）

洛杉磯

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