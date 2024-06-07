14歲女孩遭酒駕司機撞死 家屬呼籲改革法律加重處罰

南加州橙縣一名14歲少女遭酒駕司機撞死，民眾自發到案發現場獻花悼念。（abc7電視台）

南加橙縣 新港灘（Newport Beach）25日發生嚴重酒駕車禍，導致一名14歲女孩喪生。橙縣檢察長Todd Spitzer指出，肇事的30歲司機阿爾卡扎（Joseph Alcazar）將面臨謀殺和多項酒駕指控，可判處15年至無期徒刑。

橙縣檢方表示，事故發生在25日下午約6時49分。受害者斯邁利（Rosenda Elizabeth Smiley）與另外兩人一起穿越東Balboa路，路過車輛雖都紛紛停下禮讓行人，但被告阿爾卡扎駕駛的車卻從停下的車輛旁繞過，直接撞向正在過馬路的邁利，導致她當場死亡。肇事時，阿爾卡扎的血液酒精濃度是法定上限的兩倍，車上還載有他8歲的女兒和另一名男子。除撞死羅森達外，阿爾卡扎的車還輾過另一名13歲女孩的腳。據悉，阿爾卡扎已有兩次酒駕前科，先前曾因酒駕而身受重傷。

對於女兒的意外身亡，羅森達的父母悲痛欲絕。母親格洛里（Gloria ）哽咽表示，女兒美麗堅強，前途無量，卻因酒駕慘死街頭。父親則回憶女兒生前最後一次對話，曾叮囑她在外要注意安全，沒想到卻成永別。斯邁利夫婦也呼籲嚴懲酒駕司機，並提議追究同車乘客責任。

檢方批評阿爾卡扎明知酒駕風險仍我行我素，不僅害死無辜少女，也危及他女兒的安全，更令其他目睹車禍的人留下心理陰影。案發過後一週，數十名民眾1日在事故現場悼念羅森達的不幸遇難。