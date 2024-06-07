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洛縣警界火炬接力 支持南加特奧會傳遞希望之火

洛杉磯訊
洛杉磯縣警界火炬接力跑，支持南加特奧會傳遞希望之火。（LASD）
洛杉磯縣警界火炬接力跑，支持南加特奧會傳遞希望之火。（LASD）

2024年6月6日，洛杉磯縣警察局（LASD）和洛杉磯市警察局（LAPD）積極參與第38屆年度執法火炬跑活動，造福南加州特奧會（亦稱殘奧會）。這場活動在司法大廳拉開序幕，洛縣警局助理警長約翰遜(Myron Johnson) 和指揮官普朗克特(Tania Plunkett) 、洛杉磯市警察局華裔助理局長周寶來（Blake Chow），南加州特奧會主席兼首席執行官 Kelly Pond等出席了活動，並且見證了火炬傳遞儀式，由洛市警局代表從洛縣警局跑步者手中接過了希望之火。

來自洛杉磯縣市各警分局、巡邏站及執法機構的300 多名代表參加了此次傳遞活動，這是特奧會執法火炬跑的一部分。執法火炬跑 (LETR) 是南加州特奧會 (SOSC) 最大的公眾意識活動和草根籌款活動，在南加州也是世界領先的項目之一，在2023 年曾經籌集了 170 萬美元。自 1981 年執法火炬跑啟動以來，全球多國警界已籌集了超過 10 億美元來支持特奧會。洛縣助理警局長Myron Jonson表達了參與這項活動的重要性，「這些智力障礙運動員是我們社區的領導者，真正值得我們的支持。透過參與特奧會，我們加強了社區內的信任和聯繫。」

今年第 38 屆年度執法火炬跑活動於 5 月 28 日在加州丘拉維斯塔（Chula Vista）開始，參加此跑步活動的洛縣警局代表將作為守護者，在整個南加州攜帶希望之火，並將於6 月8 日在長堤舉行的2024 年南加州夏季特奧會開幕式上，使用火炬點燃聖火盆。

洛杉磯縣警界表示，很自豪能夠持續參與南加州特奧會執法火炬跑活動，透過運動、領導力項目，支持運動員以及豐富社區的生活。

洛杉磯縣和洛杉磯市警局火炬接力跑，支持南加特奧會傳遞希望之火。（LASD）
洛杉磯縣和洛杉磯市警局火炬接力跑，支持南加特奧會傳遞希望之火。（LASD）

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