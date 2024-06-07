我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封口費案定罪 監管緩刑？川普離開紐約恐須事先申請

就業報告強於預期 史指收盤持平 全周上揚

洛杉磯華埠東亞國際銀行前主管 貪污70萬獲刑3年

洛杉磯訊
洛杉磯華埠東亞國際銀行。（谷歌地圖）
洛杉磯華埠東亞國際銀行。（谷歌地圖）

位於洛杉磯市中心華埠地區的東亞國際銀行（Eastern International Bank）前首席財務官，因挪用了雇主超過 70 萬美元的資金，7日被判處 36 個月的聯邦監獄監禁。

61 歲的西柯汶那市民薩米·西姆斯 (Sammy Sims) 被聯邦地區法官 Maame Ewusi-Mensah Frimpong 判刑，並命令他支付 30萬6849 美元的賠償金。

西姆斯於 今年2 月 22 日承認一項銀行詐欺罪，並在聽證會和法庭文件中承認竊取銀行員工的身份，以他們的名義開立人壽保險單，以使他的妻子受益。

東亞國際銀行於 2017 年 9 月聘請西姆斯擔任該銀行的財務長。作為僱用條件，西姆斯同意他不會利用銀行的機密資訊謀取個人利益或他人利益。該銀行的政策還要求西姆斯及時揭露與銀行利益的任何衝突或衝突跡象。然而，Sims 的詐騙雇主計畫從 2018 年 2 月持續到至少 2021 年 4 月。

從2018年8月到2020年10月，西姆斯向美國財政部和加州特許經營稅委員會電匯了8萬6000美元的銀行資金，為他和他的妻子繳納個人聯邦和州所得稅。西姆斯透過在銀行總帳中建立虛假條目來隱藏這些交易，錯誤地表示這些付款是用於銀行的稅務帳戶。

2019 年 4 月，西姆斯向一家收債機構使用了約 1萬4161 美元的銀行資金，以幫助償還他所欠的債務。西姆斯透過在銀行總帳中建立虛假的條目來隱藏這筆交易，錯誤地表明這筆付款是用於資料處理軟體。

從2019年4月到2020年12月，西姆斯拿走了屬於銀行的約11萬3264美元用來支付他個人信用卡上的餘額。西姆斯將這些費用錯誤地標記為銀行費用，從而將這些費用隱藏在銀行的總帳中。在此期間，他還使用銀行信用卡從銀行挪用了約 8萬1815 美元，用於工作目的，用於個人開支，包括牛排晚餐和拉斯維加斯之旅。

2020年2月至2021年4月，西姆斯也對幾名銀行員工撒謊，告訴他們由於年齡而必須更換銀行資助的人壽保險保單。員工和銀行都不知道這些保單是透過西姆斯的妻子獲得的，她是一名持牌人壽保險經紀人，她從自己出售的每份人壽保險中獲得佣金。對於一些員工，西姆斯在未經員工同意的情況下獲取了他們的個人身份信息，然後利用這些信息從他的妻子那裡購買了人壽保險。西姆斯使用屬於該銀行的支票帳戶，將約 31萬1608 美元的銀行資金電匯給幾家人壽保險公司，以部分支付這些保單的保費

後來，當西姆斯被問及使用銀行員工個人識別資訊開設的人壽保險保單時，他撒謊說，員工的身份可能是透過網路駭客或銀行人事部門未經授權的披露而被盜取的。西姆斯在受到有關人壽保險單的質詢後不久，就從銀行辭職了。

Sims 總共非法挪用了 73萬7849 美元的銀行資金為個人謀利。 聯邦調查局和聯邦存款保險公司監察長辦公室對此事進行了調查。助理聯邦檢察官 Jason C. Pang 在資產沒收和追回科助理檢察官 James E. Dochterman 的協助下起訴了此案。

保險 信用卡 保費

上一則

大黑熊破門覓食成慣犯 漁獵廳設陷阱逮捕

下一則

紀念台灣關係法45周年 駐洛經文處和UCLA論壇

延伸閱讀

「1億人民幣天價保單」一次付清 這男嬰5歲起年領300萬

「1億人民幣天價保單」一次付清 這男嬰5歲起年領300萬
行凶過程不到5秒 俄州女隨機刺死坐購物車3歲童 母親也受傷

行凶過程不到5秒 俄州女隨機刺死坐購物車3歲童 母親也受傷
「台灣旅遊很安全」台觀光署長來洛杉磯大力推廣

「台灣旅遊很安全」台觀光署長來洛杉磯大力推廣
芝城龍舟賽 6/20譚繼平公園登場 參賽隊伍創新高

芝城龍舟賽 6/20譚繼平公園登場 參賽隊伍創新高
洛市中央圖書館逾150年建築 歷史地標

洛市中央圖書館逾150年建築 歷史地標
犯案過程不到5秒...俄州女刺死坐購物車3歲童 母親也受傷

犯案過程不到5秒...俄州女刺死坐購物車3歲童 母親也受傷

熱門新聞

政府規定，夫妻一方單獨帶未成年人出境，需出示另一位監護人的同意書。(示意圖，記者邵敏／攝影)

華女帶子離美 沒獲爸爸同意 航班起飛4小時被迫返回

2024-06-04 22:04
騙子自稱是37歲的華人女子，事業有成，正在尋找真愛。（示意圖／取自Unsplash.com）

7旬男被華女詐騙 失畢生積蓄70多萬「我被她迷住了」

2024-06-05 21:05
購物結帳出現錯誤非常普遍，建議及時核對收據。（記者邵敏／攝影）

好市多消費刷卡竟被連刷17次 300元費用變成5000多

2024-06-02 20:38
政府規定，夫妻一方單獨帶未成年人出境，需出示另一位監護人的同意書。(示意圖，記者邵敏／攝影)

妻擅攜子離美夫報警 飛機起飛4小時後返航

2024-06-05 02:20
Google搜尋的熱門話題顯示加州2024年還會發振興款。（取自Google搜尋）

3500、1萬2000…政府將再發紓困支票？商業雜誌查證了

2024-06-05 12:07
每個人對狗的感受不同，有些人因成長背景不同，甚至對狗十分懼怕。圖為示意圖。（Pexels）

文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼

2024-06-02 13:45

超人氣

更多 >
軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境

軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境
冷氣怎麼都不涼？別急報修 兩方法檢查室內室外機

冷氣怎麼都不涼？別急報修 兩方法檢查室內室外機
像吃紙板、鈉含量高... 13項冷凍食品「不值得買」

像吃紙板、鈉含量高... 13項冷凍食品「不值得買」
拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工

拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工
恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…

恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…