洛杉磯華埠東亞國際銀行前主管 貪污70萬獲刑3年

洛杉磯華埠東亞國際銀行。（谷歌地圖）

位於洛杉磯市中心華埠地區的東亞國際銀行（Eastern International Bank）前首席財務官，因挪用了雇主超過 70 萬美元的資金，7日被判處 36 個月的聯邦監獄監禁。

61 歲的西柯汶那市民薩米·西姆斯 (Sammy Sims) 被聯邦地區法官 Maame Ewusi-Mensah Frimpong 判刑，並命令他支付 30萬6849 美元的賠償金。

西姆斯於 今年2 月 22 日承認一項銀行詐欺罪，並在聽證會和法庭文件中承認竊取銀行員工的身份，以他們的名義開立人壽保險 單，以使他的妻子受益。

東亞國際銀行於 2017 年 9 月聘請西姆斯擔任該銀行的財務長。作為僱用條件，西姆斯同意他不會利用銀行的機密資訊謀取個人利益或他人利益。該銀行的政策還要求西姆斯及時揭露與銀行利益的任何衝突或衝突跡象。然而，Sims 的詐騙雇主計畫從 2018 年 2 月持續到至少 2021 年 4 月。

從2018年8月到2020年10月，西姆斯向美國財政部和加州特許經營稅委員會電匯了8萬6000美元的銀行資金，為他和他的妻子繳納個人聯邦和州所得稅。西姆斯透過在銀行總帳中建立虛假條目來隱藏這些交易，錯誤地表示這些付款是用於銀行的稅務帳戶。

2019 年 4 月，西姆斯向一家收債機構使用了約 1萬4161 美元的銀行資金，以幫助償還他所欠的債務。西姆斯透過在銀行總帳中建立虛假的條目來隱藏這筆交易，錯誤地表明這筆付款是用於資料處理軟體。

從2019年4月到2020年12月，西姆斯拿走了屬於銀行的約11萬3264美元用來支付他個人信用卡 上的餘額。西姆斯將這些費用錯誤地標記為銀行費用，從而將這些費用隱藏在銀行的總帳中。在此期間，他還使用銀行信用卡從銀行挪用了約 8萬1815 美元，用於工作目的，用於個人開支，包括牛排晚餐和拉斯維加斯之旅。

2020年2月至2021年4月，西姆斯也對幾名銀行員工撒謊，告訴他們由於年齡而必須更換銀行資助的人壽保險保單。員工和銀行都不知道這些保單是透過西姆斯的妻子獲得的，她是一名持牌人壽保險經紀人，她從自己出售的每份人壽保險中獲得佣金。對於一些員工，西姆斯在未經員工同意的情況下獲取了他們的個人身份信息，然後利用這些信息從他的妻子那裡購買了人壽保險。西姆斯使用屬於該銀行的支票帳戶，將約 31萬1608 美元的銀行資金電匯給幾家人壽保險公司，以部分支付這些保單的保費 。

後來，當西姆斯被問及使用銀行員工個人識別資訊開設的人壽保險保單時，他撒謊說，員工的身份可能是透過網路駭客或銀行人事部門未經授權的披露而被盜取的。西姆斯在受到有關人壽保險單的質詢後不久，就從銀行辭職了。

Sims 總共非法挪用了 73萬7849 美元的銀行資金為個人謀利。 聯邦調查局和聯邦存款保險公司監察長辦公室對此事進行了調查。助理聯邦檢察官 Jason C. Pang 在資產沒收和追回科助理檢察官 James E. Dochterman 的協助下起訴了此案。