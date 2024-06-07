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諾曼底登陸80周年戰地考察 華裔美軍建功國軍精英參戰

記者沈瑋／蒙特利公園市即時報導
張玉池（左二）與阮桂銘（右一）分享華人在二戰戰場上的貢獻。（記者沈瑋/攝影）
張玉池（左二）與阮桂銘（右一）分享華人在二戰戰場上的貢獻。（記者沈瑋/攝影）

今年是諾曼底登陸80周年，蒙市漢華藝術研究（Hanhua Study of Art USA）6日舉辦紀念研討會，二戰退伍軍人、第二次世界大戰中美軍民合作反侵略紀念碑建碑發起人之一張玉池從諾曼底歸來，分享他參觀當地紀念碑的發現。研討會由本地出版界名人劉冰主持，華美博物館董事會主席阮桂銘（Dr. Gay Q. Yuen）等多位社區領袖出席。

張玉池介紹，諾曼底這座城市有五個海灘，其中美軍的主要登陸地是奧馬哈（Omaha）海灘。在那裡，他們遭遇德軍精銳部隊阻擊，付出極為慘重代價。在整個諾曼底登陸行動中，不乏華人身影。一方面，當年國軍曾派出一群年輕的精英軍官到英國受訓，其中21人受英國皇家海軍調派，在前往諾曼底的軍艦執行海上任務，炮擊德軍並為登陸部隊作掩護。另一方面，有不少華裔美軍奔赴歐洲戰場，包括參與諾曼底登陸作戰，其中有隸屬於陸軍第五遊騎兵步兵營（5th Ranger Infantry Battalion）的Randall Ching，不怕犧牲建立戰功，2022年獲得第二枚國會金質獎章，當時已是97歲高齡。

阮桂銘說，二戰時，日裔美國人主要被編入陸軍第442步兵團；而華人的身影，則遍布海、陸、空三軍。她強調，華人對二戰的貢獻，是廣泛且多方位的。

研討會結束後，張玉池、劉冰、美西華人學會前理事長徐和生以及南加州湖北同鄉會秘書長馬宇平，一同前往第二次世界大戰中美軍民合作反侵略紀念碑獻花，向那些在戰爭中英勇犧牲的先烈致以崇高敬意。活動不僅紀念諾曼底登陸的歷史意義，更彰顯華人在二戰中的重要貢獻和犧牲，提醒人們珍視和平與自由的得來不易。

諾曼底登陸戰80周年研討會參與者合影。（記者沈瑋/攝影）
諾曼底登陸戰80周年研討會參與者合影。（記者沈瑋/攝影）
(左起)徐和生、劉冰、張玉池、馬宇平為第二次大戰中美軍民合作反侵略紀念碑獻花。（...
(左起)徐和生、劉冰、張玉池、馬宇平為第二次大戰中美軍民合作反侵略紀念碑獻花。（馬宇平提供）

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