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南加內陸Temescal Valley引進大型倉儲 居民憂影響環境

記者啟鉻／河濱即時報導
內陸Temescal Valley自然景觀。（維基百科）
內陸Temescal Valley自然景觀。（維基百科）

南加內陸特米斯卡爾山谷（Temescal Valley）是河濱縣屬地，風景宜人，自然環境深受居民喜愛。但是日前傳出這裡將引進面積600萬平方呎大型物流倉儲設施，令當地居民擔心，一旦物流中心項目落實，會對當地自然環境造成負面影響。

引進的大型倉儲設施Serrano商業中心，施工地點鄰近10號公路的一處高地，有大片的綠草覆蓋。附近居民擔心這個項目將帶來更多空氣污染和交通繁忙，破壞社區寧靜，甚至嚴重影響治安。一位在七年前搬遷到該地的居民Dori Mendoza說，「這裡不該有這樣的企業，在我看來，這樣大規模的項目應該建在僅有平地的地方。如果要摧毀這裡的山丘、草地，這真是令人無法理解！」

項目開發商，總部位於厄普蘭（Upland）的Lewis Management Corp.指出，項目所在地在2010年就已經被劃為物流倉庫區。這個決定早於附近社區建成之前。該公司高級執行副總裁勒維斯（Randall Lewis）表示，該項目建設依據河濱縣制定的「良好鄰里」規劃指南，確保物流不損害當地居民生活品質。他表示，正在進行的環境分析將研究該項目對交通、空氣質量、噪音和「生物影響」評估。他還補充說，公司會與當地社區合作，向居民更新報告的進展和結果。

勒維斯認為，雖然有關環境研究結果通知將五月底發出，但在建造任何項目之前還需要一段時間。該項目位於縣屬地，最終還需要縣府規畫委員會和縣政委員會批准。他認為，目標是在2026年開始施工。若按計畫完成，Serrano Commerce Center將成為河濱縣、聖伯納汀諾縣的十個大型物流項目之一。

據了解，特米斯卡爾山谷在科洛那市（Corona）和艾辛諾湖市（Lake Elsinore)之間，這裡一直沒有引進物流倉儲設施。而在其它內陸地區，部分城市引進的物流倉儲，規模通常超過100萬平方呎，分布在內陸帝國的大部分地區，尤其在安大略（Ontario）和芳塔那（Fontana)兩地，以及215號公路自莫瑞諾谷（Moreno Valley)到派里斯（Perris）的沿線，更是進駐大型倉儲的地方。

目前在內陸地區，莫瑞諾谷的世界物流中心是規模最大的，佔地4000萬平方呎。而特米斯卡爾山谷的Serrano Commerce Center大型物流項目在內陸十個大型倉儲項目中列第七位。勒維斯表示，該項目將提供當地就業機會，以及增加河濱縣商業物業稅和銷售稅收。

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