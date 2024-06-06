我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波音星際飛機載人首航 與國際太空站成功對接

恐怖…加州首起 黑熊闖民宅咬死女性、啃食屍體

「去台灣旅遊很安全」台交通部觀光署大力推廣

記者張宏/洛杉磯即時報導
台灣交通部觀光署在洛杉磯舉辦北美市場第二場台灣觀光推廣會。（觀光署提供）
台灣交通部觀光署在洛杉磯舉辦北美市場第二場台灣觀光推廣會。（觀光署提供）

「去台灣旅遊很安全！」台灣交通部觀光署，加大北美市場推廣力度，5日偕地方政府、旅行社、航空公司等業者及展演團體，在洛杉磯舉辦台灣觀光推廣會。觀光署署長周永暉表示，去台灣旅遊很安全，無需擔心政治因素，大家訴求，都是兩岸和平。

（影音來源：記者張宏）

觀光署署長周永暉帶隊，為在地旅行業者介紹台灣豐富旅遊資源、多元文化底蘊和優質旅遊服務資訊，及全新台灣觀光品牌3.0版「TAIWAN–Waves of Wonder」。周永暉表示，台灣觀光全新樣貌再出發，緊扣「親山、親海、樂環島」行銷主軸，為雙邊業者提供深入交流平台，吸引近100間洛杉磯旅遊業者共同參與，洽談商機熱絡。會中強調北美直飛台灣，每週將達約160班，提升北美旅客前往台灣的多樣、便利性。今年和明年，是台灣環島旅遊年，將結合順道旅遊、一程多站、北美客倍增、穆斯林旅客倍增計劃，及郵輪旅客五大觀光重點，提升台灣在全球觀光產業能見度。

洛杉磯作為北美重要旅遊城市，擁有龐大客源市場。這次觀光推廣會不僅是雙邊旅遊業者的商務交流，也藉此再度重申4月花蓮地震後，台灣已於短時間內迅速恢復，展現包容、永續與韌性，是政府與台灣旅遊業者攜手合作的成果，將一同全力以生態旅遊、部落旅遊等趨勢，與世界接軌。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長張正育表示，台灣向來在經貿、文化、教育及觀光等各領域，與美國有密切互動，觀光推廣是重要外交工作之一，此次推廣將有助加強兩國觀光交流，讓美國朋友認識台灣，感受台灣最美風景「人」帶來的美好體驗。

來自台灣的旅遊業者和當地業者交流。（記者張宏／攝影）
來自台灣的旅遊業者和當地業者交流。（記者張宏／攝影）
駐洛杉磯台北經文處副處長張正育（右三）和南加台灣旅館業同業公會會長張郁芬（中）和...
駐洛杉磯台北經文處副處長張正育（右三）和南加台灣旅館業同業公會會長張郁芬（中）和來賓合影。（記者張宏／攝影）

現場活動豐富，包括國際紙雕大師洪新富帶來的台灣生態摺紙互動、彩繪大師曾炎輝的絹扇繪製教學、宜蘭製茶老店鹿苑茶莊的茶辦桌體驗，及窗花木器杯墊等手作活動。沉浸式的台灣體驗，讓許多與會業者表示，推廣會讓他們對台灣有全新認識，期待與台灣業者深入合作。

彩繪大師曾炎輝現場做絹扇繪製教學。（記者張宏／攝影）
彩繪大師曾炎輝現場做絹扇繪製教學。（記者張宏／攝影）
工藝品業者姜文中現場演示窗花木器杯墊手作。（記者張宏／攝影）
工藝品業者姜文中現場演示窗花木器杯墊手作。（記者張宏／攝影）

活動壓軸由中華航空、長榮航空與星宇航空三家台灣航空公司分別提供的台灣—洛杉磯來回機票，搭配台灣旅宿、交通與文創業者等贊助住宿券、套裝行程、交通券與文化禮盒，幸運中獎的洛杉磯業者興奮不已，迫不及待想去感受台灣風情。

本次活動由觀光署與駐洛杉磯辦事處，及台灣觀光協會舉辦，中華航空洛杉磯分公司北美區處長鄭玉麟、長榮航空客運部經理程健、星宇航空北美公司客運部經理張申樺、南加台灣旅館業同業公會會長張郁芬、台灣茶美國推廣大使許正龍與潘掬慧等，皆到場共襄盛舉。聖蓋博市長吳程遠，也到現場頒發感謝狀。

現場準備百香果綠茶等飲品。（記者張宏／攝影）
現場準備百香果綠茶等飲品。（記者張宏／攝影）
現場百餘人匯集，宣傳台灣旅遊。（記者張宏／攝影）
現場百餘人匯集，宣傳台灣旅遊。（記者張宏／攝影）
觀光署署長周永暉展示全新台灣觀光品牌3.0版「TAIWAN–Waves of W...
觀光署署長周永暉展示全新台灣觀光品牌3.0版「TAIWAN–Waves of Wonder」。（記者張宏／攝影）

觀光 洛杉磯 長榮

上一則

1/6新車「零排放」 加州中、重型車市 提前兩年達目標

下一則

音樂響應愛心 攜手重建花蓮 華人舉辦災後募款音樂會

延伸閱讀

反仇亞宣導有成 亞裔青年中心表彰合作者

反仇亞宣導有成 亞裔青年中心表彰合作者
聖蓋博國殤日紀念 致敬為國犧牲英烈

聖蓋博國殤日紀念 致敬為國犧牲英烈
南加中文學校春季學術賽 逾500人參加 192人獲獎

南加中文學校春季學術賽 逾500人參加 192人獲獎
聖蓋博消防開放日 消防站後院飄香

聖蓋博消防開放日 消防站後院飄香
聖蓋博消防開放日 演示滅火宣導防火

聖蓋博消防開放日 演示滅火宣導防火
聖蓋博市長吳程遠 就任滿月談施政

聖蓋博市長吳程遠 就任滿月談施政

熱門新聞

政府規定，夫妻一方單獨帶未成年人出境，需出示另一位監護人的同意書。(示意圖，記者邵敏／攝影)

華女帶子離美 沒獲爸爸同意 航班起飛4小時被迫返回

2024-06-04 22:04
騙子自稱是37歲的華人女子，事業有成，正在尋找真愛。（示意圖／取自Unsplash.com）

7旬男被華女詐騙 失畢生積蓄70多萬「我被她迷住了」

2024-06-05 21:05
南加州白人男子搭訕亞裔女不成，當街殘忍暴打，被指控仇恨重罪。（Pexels）

拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針

2024-05-30 14:43
購物結帳出現錯誤非常普遍，建議及時核對收據。（記者邵敏／攝影）

好市多消費刷卡竟被連刷17次 300元費用變成5000多

2024-06-02 20:38
政府規定，夫妻一方單獨帶未成年人出境，需出示另一位監護人的同意書。(示意圖，記者邵敏／攝影)

妻擅攜子離美夫報警 飛機起飛4小時後返航

2024-06-05 02:20
Google搜尋的熱門話題顯示加州2024年還會發振興款。（取自Google搜尋）

3500、1萬2000…政府將再發紓困支票？商業雜誌查證了

2024-06-05 12:07

超人氣

更多 >
密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間

密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間
7旬男被華女詐騙 失畢生積蓄70多萬「我被她迷住了」

7旬男被華女詐騙 失畢生積蓄70多萬「我被她迷住了」
現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費

現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費
上健身房太勤沒意義？ 減重女教練指五種體訓習慣「弊多於利」

上健身房太勤沒意義？ 減重女教練指五種體訓習慣「弊多於利」
想防癌多吃蔬菜 特別是這種

想防癌多吃蔬菜 特別是這種