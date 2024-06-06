「去台灣旅遊很安全」台交通部觀光署大力推廣

台灣交通部觀光署在洛杉磯舉辦北美市場第二場台灣觀光推廣會。（觀光署提供）

「去台灣旅遊很安全！」台灣交通部觀光 署，加大北美市場推廣力度，5日偕地方政府、旅行社、航空公司等業者及展演團體，在洛杉磯 舉辦台灣觀光推廣會。觀光署署長周永暉表示，去台灣旅遊很安全，無需擔心政治因素，大家訴求，都是兩岸和平。

（影音來源：記者張宏）

觀光署署長周永暉帶隊，為在地旅行業者介紹台灣豐富旅遊資源、多元文化底蘊和優質旅遊服務資訊，及全新台灣觀光品牌3.0版「TAIWAN–Waves of Wonder」。周永暉表示，台灣觀光全新樣貌再出發，緊扣「親山、親海、樂環島」行銷主軸，為雙邊業者提供深入交流平台，吸引近100間洛杉磯旅遊業者共同參與，洽談商機熱絡。會中強調北美直飛台灣，每週將達約160班，提升北美旅客前往台灣的多樣、便利性。今年和明年，是台灣環島旅遊年，將結合順道旅遊、一程多站、北美客倍增、穆斯林旅客倍增計劃，及郵輪旅客五大觀光重點，提升台灣在全球觀光產業能見度。

洛杉磯作為北美重要旅遊城市，擁有龐大客源市場。這次觀光推廣會不僅是雙邊旅遊業者的商務交流，也藉此再度重申4月花蓮地震後，台灣已於短時間內迅速恢復，展現包容、永續與韌性，是政府與台灣旅遊業者攜手合作的成果，將一同全力以生態旅遊、部落旅遊等趨勢，與世界接軌。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長張正育表示，台灣向來在經貿、文化、教育及觀光等各領域，與美國有密切互動，觀光推廣是重要外交工作之一，此次推廣將有助加強兩國觀光交流，讓美國朋友認識台灣，感受台灣最美風景「人」帶來的美好體驗。

來自台灣的旅遊業者和當地業者交流。（記者張宏／攝影） 駐洛杉磯台北經文處副處長張正育（右三）和南加台灣旅館業同業公會會長張郁芬（中）和來賓合影。（記者張宏／攝影）

現場活動豐富，包括國際紙雕大師洪新富帶來的台灣生態摺紙互動、彩繪大師曾炎輝的絹扇繪製教學、宜蘭製茶老店鹿苑茶莊的茶辦桌體驗，及窗花木器杯墊等手作活動。沉浸式的台灣體驗，讓許多與會業者表示，推廣會讓他們對台灣有全新認識，期待與台灣業者深入合作。

彩繪大師曾炎輝現場做絹扇繪製教學。（記者張宏／攝影） 工藝品業者姜文中現場演示窗花木器杯墊手作。（記者張宏／攝影）

活動壓軸由中華航空、長榮 航空與星宇航空三家台灣航空公司分別提供的台灣—洛杉磯來回機票，搭配台灣旅宿、交通與文創業者等贊助住宿券、套裝行程、交通券與文化禮盒，幸運中獎的洛杉磯業者興奮不已，迫不及待想去感受台灣風情。