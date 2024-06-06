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1/6新車「零排放」 加州中、重型車市 提前兩年達目標

洛杉磯訊
加州目前每六輛新銷售的中型和重型卡車中，就有一輛為零排放新能源車輛。（州長辦公室提供）
加州目前每六輛新銷售的中型和重型卡車中，就有一輛為零排放新能源車輛。（州長辦公室提供）

加州州長紐森辦公室6日表示，目前加州每六輛新的卡車、廂型車及公共汽車和校車等中、重型車輛銷售，就有一輛為零排放新能源車。零排放車輛比例，提前兩年達到預期目標。

紐森辦公室表示，截至2023年底，加州當年新型零排放中型和重型車輛銷量，同比上一年翻番，這些車輛包括大型貨車、重型卡車、城市公交大巴和校車等，主要用於貨運和公交服務的車輛。

加州2023年的零排放中型和重型車輛銷售總數，為1萬8473輛，是加州當年目標的五倍。這一銷售數量，使加州提前兩年完成高級清潔能源卡車（Advanced Clean Trucks）銷售目標。自2021年以來，加州共銷售2萬6921輛中型和重型零排放車輛。

加州空氣資源委員會（CARB）主席Liane Randolph表示，提高清潔能源在中型和重型車輛的使用比例，是加州減少污染、為居民提供優良空氣環境的當務之急。加州很多低收入和少數族裔社區靠近卡車運輸走廊和倉庫，這些地區的空氣品質相當糟糕；雖然卡車僅佔加州道路車輛的6%，但它們卻佔全州交通運輸產生的空氣污染氮氧化物排放（nitrogen oxide emissions）的35%以上，及溫室氣體排放量佔全州25%。

加州空氣資源委員會2023年7月與美國多家卡車、發動機生產和進口公司簽署清潔卡車合作夥伴關係，在聯邦清潔空氣法規（federal Clean Air Act）下，制訂更嚴格的排放標準。加州空氣資源委員會，同時為製造商提供更大靈活性，以利其產品滿足加州要求，包括為製造商和車輛購買者提供資金補助等。

加州的高級清潔車輛法規要求，從2036年開始，在加州銷售的中型和重型車輛必須實現零排放。預計到2050年，加州的零排放重型和中型車輛將達169萬輛。

除加州外，目前全國還有另外10個州也采取類似規定，逐漸提高中、重型車輛零排放比例，包括紐約州、新澤西州及新墨西哥州等。

加州 紐森 新澤西州

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