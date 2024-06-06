黑熊闖入洛縣民宅 廚房覓食嚇壞屋主

黑熊正在屋主廚房探頭探腦（截自KTLA電視台）

據KTLA電視台報導，洛杉磯 縣西拉瑪德瑞（Sierra Madre）地區有民宅4日下午遭黑熊闖入。屋主Jason Wightman表示，他洗碗時，一隻好奇黑熊闖進他家廚房，突然與熊共處一室，他受到不小驚嚇。

視頻顯示，黑熊進屋後，先是對垃圾桶看看聞聞，在接近冰箱前，遭屋主大聲喝斥，只好退出屋外。但它繼續在附近徘徊，仍好奇朝廚房探頭探腦。

最終，這隻熊途經房屋後院離開；而後院裡，還有另一隻熊。

這次遭遇，是山麓（foothill）社區越來越頻繁近距離目擊熊事件中的最新一起，所幸人熊都平安無事。一位憂心的鄰居表示，頻繁的熊出沒，對人類和野生動物都帶來危險。

為應對熊頻繁出沒人類社區，洛杉磯縣委會正在向加州 漁獵局（CDFW）尋求幫助。縣委會一致通過動議，批評漁獵局官員對報告的遭遇野生動物事件反應遲緩，並要求在該地區增加更多專業人員以應對。

漁獵局官員表示，熊的目擊事件，特別常見於春季和夏季。熊活動的增加也可以追溯到近年加州的乾旱和山火 造成的棲息地破壞。官員還表示，遷移熊並非有效措施，因為它們往往會返回同一地區。

一些居民希望當局通過捕殺熊，以減少其數量。官員表示，目前沒有獵殺的行動計畫。然而，也有其他居民表示，他們不太擔心與熊共存。本次事件的主人公Wightman就表示，他不介意看到熊。如果看不到熊，可能才是個問題。