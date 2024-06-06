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北美生技展 台灣館生醫產品、創新技術吸睛

洛杉磯訊
全球最大規模生技展會「BIO International Convention」(BIO 2024)日前在美國聖地牙哥舉行。圖為臺灣代表團部分成員合影。（經文處提供）
全球最大規模生技展會「BIO International Convention」(BIO 2024)日前在美國聖地牙哥舉行。圖為臺灣代表團部分成員合影。（經文處提供）

全球最大規模生技展會「BIO International Convention」(BIO 2024)， 日前在南加聖地牙哥（San Diego）登場。臺灣代表團由經濟部生醫推動小組協同衛福部、農業部、國科會、國發會、北市府、國家生技研究園區等部會法人，邀集超過80家廠商與機構約230人共同展出。

今年的臺灣代表團涵蓋新藥開發、再生醫學、農業生技及智慧健康等領域，充分展現台灣生醫產業發展的多樣性，也呼應本次BIO大會的主題「Time for science to shine」。經濟部產業發展署副署長陳佩利表示，融合跨領域技術的創新科技，是未來產業布局趨勢，結合臺灣在資通訊的技術，與完整製造供應鏈、優秀的臨床醫療等，跨領域能量可與各國共同發展，並提供更好的生醫產品或服務。

臺灣館開幕活動人潮聚集，不少國際嘉賓到場支持，包括新澤西招商局、鳳凰城商務廳、國際生技協會聯盟、主辦單位BIO、多國產協會代表等。

本年度臺灣館廠商多以新藥開發為特點，還有細胞治療及細胞培養技術等。臺灣館同時也展出多種精準與智慧醫療方案。臺灣生醫新創在國際上表現亮眼，今年有5家廠商進入BIO大會新創競賽Start-Up Stadium決選，爭取國際投資人目光。

臺灣6大生技醫藥研究法人，分別展示在農業生技、藥物到醫療器材等不同領域的技術成果。此外，臺灣生物產業協會於大會Global Innovation Hub活動中，介紹台灣生醫現況與CDMO合作機會，促進國際媒合機會。

BIO2024臺灣館同時透過CDMO牆展示臺灣10家代表性藥廠的技術多樣性與各種產業供應鏈的完整度、智財權與生醫法規完善，加上政策支持等，使得臺灣可做為各國在技術或製造上的理想合作夥伴。

為協助臺灣生醫產業與美國建立連結，經濟部產業發展署及生醫推動小組特別於5月30至31日組團拜訪鳳凰城生醫聚落，以期藉由與美國醫療機構的合作，加速產品開發與進入國際市場腳步。此外，也安排於生技展後，拜會知名國際藥廠樂天醫藥與美國泰福，爭取藥品共同研發或生產合作商機。

如想進一步了解，歡迎造訪BIO2024臺灣代表團網站https://www.bravotaiwan.tw/

供應鏈 投資 新澤西

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