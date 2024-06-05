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巴沙迪那市7/1起 單戶水費月漲14元

記者朱敏梓/巴沙迪那市即時報導
巴沙迪那市7月1日起，單戶家庭水費月漲14元。（本報檔案照）
巴沙迪那市7月1日起，單戶家庭水費月漲14元。（本報檔案照）

巴沙迪那（Pasadena）市府宣布，從7月1日開始，由於水費上漲、維護費用增加以及保護工作導致的收入減少，巴沙迪那市民家庭的平均每月水費將會增加 21.6%；擁有 3/4吋水錶、使用 1100立方呎水的普通單戶家庭的每月水費將上漲14元，從現有的64.19元增加到78.07元。

新費率基於新的費率結構。6月3日（週一）以7比1的投票結果獲得市議會批准，將用戶分類為單戶住宅、多戶住宅和商業。該費率標準從2025財年到2029財年生效，新費率將在五年內為該市帶來 4200萬元的額外收入。

此次水費調整是多種因素造成的。市政府工作人員表示，一個重要的原因是從大都會水區（MWD）購買水的成本以及當地地下水的抽水和處理成本增加。另一個問題與巴沙迪那老化基礎設施的維護和營運成本有關。例如，該市計劃更換已有130年歷史的日落水庫，該水庫滿足巴沙迪那25%的用水需求，是該市14個老化水庫之一。該項目正處於設計階段，需要約7500萬元的資本支出，其中大部分用於建設成本，預計於2026-2027財政年度啟動。

水費上漲的另一個重要原因是居民節水努力導致城市收入減少。市府工作人員表示，該社區的用水量與1949年相同。巴沙迪那公司助理總經理林恩·柴莫維茨(Lynne Chaimowitz) 表示：「如果你看看我們2022-2023 財年的預期收入，我們的收入不到400 萬元，因為我們的水銷售用量比預期少18%。」

投下反對票的議員Tyron Hampton表示，他擔心該市同時提高公用事業費對居民造成打擊。就在5月13日，市議會批准了一套新的費率，下一財政年度居民每月的垃圾收集費用平均增加6至8元。就在一週前，該小組批准了新的下水道費率結構，該結構將使單戶家庭的平均每月費用增加一倍。所有三種公用事業費率的上調將於7月1日生效。

然而，市政府工作人員表示，漲價是必要的，以確保居民未來不會因為供水基礎設施故障的昂貴維修而承擔更高的費用。柴莫維茨說：「我們不會停止嘗試尋找資金補助，我們正在努力進行明智的投資，未來的納稅人不會因為向他們提供緊急資本投資而支付更多費用。」

對此當地居民意見不一。華人居民董先生表示，居住在巴沙迪那本身的生活成本就比較高，而在疫情之後感覺又上漲了不少，不僅地稅年年漲，房屋維護、修理人工費用也漲了許多，政府各項收費都在漲價，現在又要漲水費，雖然只是十幾元，但是日積月累，也是一筆費用。另一位洋人居民Mike則表示，漲價十幾元能接受，但是希望政府能夠用於修復老化的水利基礎設施。

巴沙迪那市府宣布，將從7月1日開始上調水費，每月水費將上漲14元。（取自pexe...
巴沙迪那市府宣布，將從7月1日開始上調水費，每月水費將上漲14元。（取自pexels網站）

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