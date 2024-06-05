Trader Joe's隔熱手提袋熱賣 原價翻十倍轉售

迷你隔熱手提袋配有有兩種顏色：洋紅色或冷青色，零售價僅為3.99元。（Trader Joe's官網截圖）

繼Trader Joe's 迷你手提袋爆火賣斷貨後，該連鎖商超推出另一款迷你隔熱手提袋本周二上市，再次出現搶購現象，引領夏季流行趨勢。

新款迷你隔熱手提袋是廣受歡迎的迷你手提袋夏季升級版，新手提袋同樣僅在有限的時間內發售，配有有兩種顏色：洋紅色或冷青色，尺寸適合日常使用，零售價僅為3.99元。

許多商店已經一搶而空，目前eBay等網站已出現轉售現象，根據定位南加蒙特利公園市 搜索顯示，目前Ebay一套兩種顏色的迷你隔熱手提袋最低價格已經被炒到了最低39.99元。

各大社群平台的貼文紛紛曬出了民眾搶到該產品的照片，也有人們排隊等待數小時或早起希望獲得新商品的現象。許多門店一開門顧客就蜂擁而至哄搶，商家對其設定了購買限額，但仍出現了一袋難求的趨勢。今年稍早也發生過類似的情況，當時消費者走訪全國各地，希望獲得標誌性的迷你手提袋。經銷商也試圖利用這股熱潮，在網路上以高昂的價格售出該產品。