南加竊賊扮建築工 拆除警報席捲財物

住宅監控視頻顯示，竊賊打扮成了建築工人模樣上門，裝扮十分逼真。（KTLA）

入室盜竊新招頻出，防不勝防。近日，在南加 影城市（Studio City）的一個社區中，一群竊賊偽裝成建築工人上門，輕鬆切斷警報器將居民家中洗劫一空。

據這位不具名的屋主稱，入室盜竊發生在5月31日下午1點至3點45分之間，住宅監控器畫面顯示，一名嫌疑人打扮成建築工人，戴著醫用面罩，透過主臥室的滑動玻璃門闖入家中。這位屋主說，她接到保全公司打來的電話，通知她家裡的運動感應器壞了。她表示會檢查相機並回覆他們。就在那時，她的兩個兒子回家了。「我看著鏡頭，看到他們跑到外面。我問，發生了什麼事？」兒子回應，裡面好像有人來過，但已經走了。

據房主稱，騙子洗劫了幾個房間，帶走了價值數萬元的珠寶、手錶、錢包和其他貴重物品，令全家人震驚不已。

屋主表示，竊賊使用 WiFi 幹擾技術摧毀了監視器，甚至拆除了其中一些攝影機以及家中的警報系統。「他們把我們的警報器拆下來丟入水槽裡」，「我們有幾台環形攝影機，會被他們扔進了水池裡。」

犯罪嫌疑人的汽車顯然在入室盜竊前被監視器拍到，在入室盜竊前，汽車在屋前來回行駛了幾個小時。根據描述，其中一輛是白色日產 Rogue ，另一輛是黑色特斯拉 ，兩輛車的車窗都貼了有色膜。

屋主表示，這是該社區近幾週內發生的第四起入室盜竊案。「我希望警察能抓住他們。雖然我們拿不回自己的財物，但我想要正義。」