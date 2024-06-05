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洛杉磯燭光會紀念六四35周年 王丹看到中國民主希望

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
著名民運人士、天安門學運領袖王丹現身晚會悼念六四死難者。（記者張庭瑜/攝影）
著名民運人士、天安門學運領袖王丹現身晚會悼念六四死難者。（記者張庭瑜/攝影）

紀念1989年天安門民主運動35周年，洛杉磯香港論壇6月4日（周二）晚在中國駐洛杉磯總領事館前舉行大型燭光晚會，逾百名大陸和香港民眾參加。現場民眾舉著蠟燭、高喊口號，氣氛凝重激昂，追求民主自由和銘記學運歷史。

影音：記者張庭瑜

晚會在全場默哀一分鐘後正式開始，民眾齊聲高喊「勿忘六四」、「打倒共產黨」等口號，並合唱《自由花》。期間還播放了六四死難者家屬的錄音及影像，場面肅穆感人。主辦方邀請多位民運領袖和社會人士發言，包括六四學運領袖王丹、民運人士汪岷、界立建、耿冠軍，前香港《文匯報》駐京記者程翔，香港前立法會議員單仲楷，以及雕塑家陳維明等。

王丹表示，今年的參與人數明顯增加，尤其是年輕面孔的加入，這讓他看到了中國民主的希望，也是對習近平政權倒行逆施的必然反應。王丹強調，未來屬於年輕人，中國前景直接影響他們的切身利益。他呼籲年輕人勇敢地為自己的未來奮鬥，站出來表達心聲。

洛杉磯香港論壇召集人林先生指出，香港已從「民官治港」淪為「警官治港」和「武官治港」。他認為港府其實沒有民意基礎，對可能再次爆發的民眾反抗感到恐懼。香港論壇紀念六四活動已堅持了35年，也必將繼續下去，確保六四不被抹去。林先生表示，很欣慰看到許多新面孔的加入，希望他們能夠長期參與下去。

現場民眾舉著蠟燭默哀悼念，並擺放「打倒共產黨」、「勿忘六四」、「時代革命、光復香港」等旗幟。甚至有人焚燒中國國旗和中共黨旗，高喊口號，氣氛激昂。

FAPA洛杉磯副會長吳兆峰表示，每年都盡可能參加紀念活動，支持這個有意義的活動。他指出，六四是東亞重大人權慘案，中共暴行抹滅了年輕一代對自由民主的渴望。他強調參加活動就是要與了解真相、熱愛和平民主的海外人士一同紀念歷史，全世界都不能忘記這場人類悲劇。吳兆峰還提到，台灣也有悲慘歷史，更能理解專制統治的災難。面對民主危機，更需認清中共真面目，團結一致才能避免暴政。

千人簽名活動發起人鄭敏在白布上寫下「不自由，毋寧死」，紀念六四35週年。她表示35年前中國人民距離民主僅一步之遙，卻被中共坦克碾碎。她希望在專制黑暗中打開缺口，讓民主之光照進中國。鄭敏指出，恢復歷史記憶是國民的基本尊嚴，每年紀念六四意義重大。今年35周年有近千人共同悼念，就是銘記歷史和訴求公正。

頭戴「勿忘六四」、在車身貼滿標語的吳曉聰表示，「六四」在中國是禁忌的話題，受到嚴厲打壓和封殺。但是他嚮往自由民主，一黨專政不能再持續下去。來到美國後可以公開提倡民主理念，弘揚八九民運的抗爭精神。正是這種堅定信念驅使他們參加活動，為自由民主奮鬥。

悼念晚會持續到深夜，全程播放六四死難者名單錄音和影像，氣氛莊重肅穆。參與者希望透過這樣的活動，讓更多人銘記這段歷史，為中國的民主自由而努力。

中國民主黨成員前來弔念六四死難者。（記者張庭瑜/攝影）
中國民主黨成員前來弔念六四死難者。（記者張庭瑜/攝影）
一些大陸民眾現場焚燒了中國國旗和中共黨旗，表達對中共政權的憤怒和抗議。（記者張庭...
一些大陸民眾現場焚燒了中國國旗和中共黨旗，表達對中共政權的憤怒和抗議。（記者張庭瑜/攝影）
林先生表示，紀念六四的活動已經持續了35年，世界不會遺忘歷史，也要讓新一代了解真...
林先生表示，紀念六四的活動已經持續了35年，世界不會遺忘歷史，也要讓新一代了解真相，確保六四永遠不被抹煞。（記者張庭瑜/攝影）
在悼念儀式進行期間，現場民眾手舉白色蠟燭，為六四死難者默哀。在燭光的映照下，人們...
在悼念儀式進行期間，現場民眾手舉白色蠟燭，為六四死難者默哀。在燭光的映照下，人們的表情凝重而哀戚。（記者張庭瑜/攝影）
香港前立法會議員單仲楷也特地前表態支持六四悼念晚會。（記者張庭瑜/攝影）
香港前立法會議員單仲楷也特地前表態支持六四悼念晚會。（記者張庭瑜/攝影）
在晚會現場，不少民眾身穿黑色衣服，表達對六四事件的哀悼和對民主自由的訴求。（記者...
在晚會現場，不少民眾身穿黑色衣服，表達對六四事件的哀悼和對民主自由的訴求。（記者張庭瑜/攝影）
FAPA洛杉磯分會副會長吳兆峰表示，六四事件是全人類的悲劇，中共的暴行不僅抹殺了...
FAPA洛杉磯分會副會長吳兆峰表示，六四事件是全人類的悲劇，中共的暴行不僅抹殺了一代人對民主的嚮往，更造就了今日許多被洗腦的「小粉紅」。他強調，海外民眾有責任喚起民眾對歷史的記憶，共同捍衛普世價值。身為台灣人，吳兆峰深刻理解專制統治的危害。他呼籲年輕一代應勇敢發聲。（記者張庭瑜/攝影）
頭戴「勿忘六四」、在車身貼滿標語的民眾吳曉聰，他表示在中國關於六四是禁忌話題，因...
頭戴「勿忘六四」、在車身貼滿標語的民眾吳曉聰，他表示在中國關於六四是禁忌話題，因為受到嚴厲打壓和封殺。但他們一直嚮往自由民主。（記者張庭瑜/攝影）
鄭敏發起了一項別具意義的活動 - 千人連署簽名。她在一大塊白布上鮮明地寫下「不自...
鄭敏發起了一項別具意義的活動 - 千人連署簽名。她在一大塊白布上鮮明地寫下「不自由 毋寧死」六個大字，呼籲在場民眾在布條上簽下自己的姓名，以示對六四死難者的悼念。（記者張庭瑜/攝影）
在悼念晚會現場，隨處可見寫有抗議標語的布條，表達民眾對中共政權的不滿和訴求。（記...
在悼念晚會現場，隨處可見寫有抗議標語的布條，表達民眾對中共政權的不滿和訴求。（記者張庭瑜/攝影）

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