洛杉磯燭光會紀念六四35周年 王丹看到中國民主希望

著名民運人士、天安門學運領袖王丹現身晚會悼念六四死難者。（記者張庭瑜/攝影）

紀念1989年天安門民主運動35周年，洛杉磯香港 論壇6月4日（周二）晚在中國駐洛杉磯總領事館前舉行大型燭光晚會，逾百名大陸和香港民眾參加。現場民眾舉著蠟燭、高喊口號，氣氛凝重激昂，追求民主自由和銘記學運歷史。

影音：記者張庭瑜

晚會在全場默哀一分鐘後正式開始，民眾齊聲高喊「勿忘六四 」、「打倒共產黨」等口號，並合唱《自由花》。期間還播放了六四死難者家屬的錄音及影像，場面肅穆感人。主辦方邀請多位民運領袖和社會人士發言，包括六四學運領袖王丹、民運人士汪岷、界立建、耿冠軍，前香港《文匯報》駐京記者程翔，香港前立法會議員單仲楷，以及雕塑家陳維明等。

王丹表示，今年的參與人數明顯增加，尤其是年輕面孔的加入，這讓他看到了中國民主的希望，也是對習近平政權倒行逆施的必然反應。王丹強調，未來屬於年輕人，中國前景直接影響他們的切身利益。他呼籲年輕人勇敢地為自己的未來奮鬥，站出來表達心聲。

洛杉磯香港論壇召集人林先生指出，香港已從「民官治港」淪為「警官治港」和「武官治港」。他認為港府其實沒有民意基礎，對可能再次爆發的民眾反抗感到恐懼。香港論壇紀念六四活動已堅持了35年，也必將繼續下去，確保六四不被抹去。林先生表示，很欣慰看到許多新面孔的加入，希望他們能夠長期參與下去。

現場民眾舉著蠟燭默哀悼念，並擺放「打倒共產黨」、「勿忘六四」、「時代革命、光復香港」等旗幟。甚至有人焚燒中國國旗和中共黨旗，高喊口號，氣氛激昂。

FAPA洛杉磯副會長吳兆峰表示，每年都盡可能參加紀念活動，支持這個有意義的活動。他指出，六四是東亞重大人權慘案，中共暴行抹滅了年輕一代對自由民主的渴望。他強調參加活動就是要與了解真相、熱愛和平民主的海外人士一同紀念歷史，全世界都不能忘記這場人類悲劇。吳兆峰還提到，台灣也有悲慘歷史，更能理解專制統治的災難。面對民主危機，更需認清中共真面目，團結一致才能避免暴政。

千人簽名活動發起人鄭敏在白布上寫下「不自由，毋寧死」，紀念六四35週年。她表示35年前中國人民距離民主僅一步之遙，卻被中共坦克碾碎。她希望在專制黑暗中打開缺口，讓民主之光照進中國。鄭敏指出，恢復歷史記憶是國民的基本尊嚴，每年紀念六四意義重大。今年35周年有近千人共同悼念，就是銘記歷史和訴求公正。

頭戴「勿忘六四」、在車身貼滿標語的吳曉聰表示，「六四」在中國是禁忌的話題，受到嚴厲打壓和封殺。但是他嚮往自由民主，一黨專政不能再持續下去。來到美國後可以公開提倡民主理念，弘揚八九民運的抗爭精神。正是這種堅定信念驅使他們參加活動，為自由民主奮鬥。