河濱9歲女童騎越野摩托 意外車禍喪生

南加州內陸一處機動車運動公園近日發生女童致命事故。（眾籌網站截圖）

南加州 內陸一處機動車運動公園（motorsports park）近日發生一起致命事故，九歲女童卡爾頓（Brooke Carlton）在園內騎乘越野電動摩托車時發生相撞，重傷不治；家人對愛女意外喪生非常悲傷，已在眾籌網站募集殯葬費用。

河濱縣警方表示，這起事故發生在6月2日（周日）上午10時左右，地點在河濱縣艾辛諾湖市（Lake Elsinore）機動車運動公園，地址是20700 block of Cereal Street。事發時卡爾頓騎著一輛電動越野摩托車與另一名同樣騎電動摩特車的孩童相撞。事發後，有好心人對女童進行急救。當警方急救人員到達現場時，看到多人試圖搶救重傷女童。

據當地媒體報導，重傷女童來自聖地牙哥 縣維斯塔市（Vista）。她被緊急送往附近醫院後，最終宣布不治。警方表示，另一名受傷孩童在現場接受了輕傷處理。事發公園在社交媒體上發表聲明，稱這是一場悲劇，是意外事故，並表示會全力幫助死者家人。

為幫助死者家人籌集女童殯葬費用，有親友在眾籌網站GoFundMe上設立頁面，稱女孩卡爾頓是一名「非常有主見的女孩」。募捐活動組織者嘉爾斯（Ally Giles）表示，「只要看到她閃閃發光的眼睛和微笑，她就能讓你相信天真的美麗色彩。」

事發機動車運動公園於4日宣布，將舉辦一場為紀念卡爾頓的騎行活動。