南加海灘又現鯊魚襲擊事件 男子游泳被咬住院

南加州聖地牙哥縣17街海灘發生鯊魚襲擊事件，導致一人住院。（KTLA電視台）

南加州聖地牙哥 縣17街海灘2日發生鯊魚襲擊事件，導致一名游泳者住院。該海灘沿岸水域目前已關閉，官員們正在調查該襲擊事件涉及的鯊魚種類。

官員稱，這名46歲的受害者卡萊布 (Caleb)在聖地牙哥以北的德爾馬市（Del Mar）17街海灘安全中心約100碼處被鯊魚咬傷，胸部、手臂和手部均受重傷，但沒有生命危險。當時這名男子正與其他十幾名游泳隊員一起在海邊訓練，被咬傷後被幾名成員從水中救了出來。

「他幾乎沒有能力自救」，德爾馬救生員隊長Jon Edelbrock告訴KTLA電視台，「他身旁兩側都有一個人幫他保持直立。我認為如果沒有這兩個人的幫助，他將無法自己行走。」

目前加州州立大學長堤分校的鯊魚實驗室（Shark Lab）正在調查這起襲擊事件，試圖確定是否涉及大白鯊。

鯊魚實驗室的現場技術人員Zach Merson 表示，人類不是任何種類鯊魚的獵物，在大多數情況下，鯊魚要么出於好奇，要么出於錯認身分而咬人。

Merson表示，他們從游泳者的潛水衣中獲取了DNA樣本，計畫進行檢測 以確定參與事件的鯊魚種類。目前他們無法判斷涉事鯊魚和5月27日聖克里門（San Clemente）的襲擊事件是否為同一條，當時一名衝浪者被一條好鬥的鯊魚從衝浪板上撞倒。

不過，Merson解釋道，德爾馬發生的事件應該被認定為罕見的。「過去幾十年來，水中的人數和水中的鯊魚數量都在急劇增加，但咬傷率並沒有真正增加，這對我們來說意味著鯊魚和人類正在學習共存。」

官員表示，如果沒有其他鯊魚襲擊事件，德爾馬海灘附近的水域將在周二早上重新開放。