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南加裸男當街暴打年長女性 網約車司機拔槍射擊

橙縣訊
網約車司機見義勇為，開槍阻止暴力襲擊案件。（KTLA5電視台）
網約車司機見義勇為，開槍阻止暴力襲擊案件。（KTLA5電視台）

南加橙縣日前發生一起見義勇為的槍擊案件，開槍人是一名網約車司機，他目睹年輕的裸體男子正在襲擊60多歲的女子，鳴槍阻止無效後，這名司機果斷開槍射擊裸體男。

根據KTLA5等多家媒體的報道，案件發生在6月2日（周日）晚上8時左右，案發地點位於橙縣斯坦頓市（Stanton）Custer Way 7000號街區的公寓社區內。

案發時，網約車司機Turan Sanders正在附近接送乘客，他目睹一名全身赤裸的男子，在社區垃圾箱旁襲擊年長女子。司機立即採取行動並鳴槍警告，但這並沒有阻止嫌犯繼續暴打被害人。Sanders描述當時場景，「被害女性毫無防備，男子一直在殘酷地毆打，他用膝蓋壓著對方，並把被害人的頭撞在地上。」緊接著，男子沖向司機的車，不斷敲車玻璃，Sanders回憶說，「我意識到他不會停下來，就用槍瞄準他。」子彈擊中男子脖子，開槍的司機隨後撥打911報警電話。

據橙縣警局稱，裸體男子住在該地區，20歲左右，他被槍擊後送往醫院搶救，情況危急但穩定，當局仍在調查這名裸體男子是否受到藥物影響，或者有精神健康問題。據悉，遭遇襲擊的女性受害者60歲左右，因受傷在現場接受治療，不需要住院。槍手司機接受當局詢問後被釋放，但警方在聲明中表示，這名司機在進一步調查後可能會面臨指控。

司機Sanders對自己所做的事並不後悔，他表示，「男子可能會殺死那名婦女，我只是做出及時反應，我當時並不打算逃跑，讓被害人獨自面對暴力襲擊。」案發現場附近的鄰居，非常慶幸網約車司機在正確的時間、正確的地點做了正確的事，及時保護受害者。幾位居民目擊案發經過，其中一位表示，他透過窗戶看到男子正在暴力毆打女子，當目擊者跑到外面時，又看到這名全身赤裸的攻擊者，開始毆打網約車司機。

另一位鄰居描述，槍聲響起前他聽到有人在爭吵，開始以為是孩子們在奔跑，但後來聽到是大人在喊叫，之後聽到兩聲槍響。目擊者指出，她聽到司機警告嫌疑人，並大喊「停下來」，隨後聽到第二聲槍響。

網約車 橙縣 槍擊

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